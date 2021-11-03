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Главной проблемой бизнеса в этом году стал рост закупочных цен на товары – исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Главной проблемой бизнеса в этом году стал рост закупочных цен на товары и услуги, показало исследование. К началу нового локдауна представители малого и среднего бизнеса не смогли восстановить докризисные обороты – треть из них экономят на зарплатах сотрудникам.

Главной проблемой бизнеса в этом году стал рост закупочных цен на товары – исследование

Результаты исследования рынка МСП представил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В мониторинге приняли участие руководители и владельцы более 7 тысяч компаний из 85 субъектов Федерации – 60% из них это представители отраслей торговли, бытовых услуг и общественного питания.

Большинство опрошенных (68%) назвало главной проблемой бизнеса рост закупочных цен на товары и услуги. При этом за год в условиях коронавирусных ограничений проблемы «качественно изменились»  – ранее главной трудностью называли недостаточный спрос. Вместе с ростом закупочных цен представители бизнеса называют главной проблемой «нестабильность ограничений». 

К началу нового локдауна представители МСП не смогли восстановить обороты бизнеса, которые были до начала коронакризиса. Почти 63% опрошенных сказали, что обороты их компаний за 9 месяцев 2021 года оказались ниже, чем за тот же период 2019-ого. Около 3,5% респондентов были вынуждены закрыть предприятие.

Для борьбы с трудностями предприниматели вынуждены сокращать зарплату сотрудникам. Фонд оплаты труда снизили 35% участников исследования.

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