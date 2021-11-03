Главной проблемой бизнеса в этом году стал рост закупочных цен на товары – исследование

Главной проблемой бизнеса в этом году стал рост закупочных цен на товары и услуги, показало исследование. К началу нового локдауна представители малого и среднего бизнеса не смогли восстановить докризисные обороты – треть из них экономят на зарплатах сотрудникам.
Результаты исследования рынка МСП представил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В мониторинге приняли участие руководители и владельцы более 7 тысяч компаний из 85 субъектов Федерации – 60% из них это представители отраслей торговли, бытовых услуг и общественного питания.
Большинство опрошенных (68%) назвало главной проблемой бизнеса рост закупочных цен на товары и услуги. При этом за год в условиях коронавирусных ограничений проблемы «качественно изменились» – ранее главной трудностью называли недостаточный спрос. Вместе с ростом закупочных цен представители бизнеса называют главной проблемой «нестабильность ограничений».
К началу нового локдауна представители МСП не смогли восстановить обороты бизнеса, которые были до начала коронакризиса. Почти 63% опрошенных сказали, что обороты их компаний за 9 месяцев 2021 года оказались ниже, чем за тот же период 2019-ого. Около 3,5% респондентов были вынуждены закрыть предприятие.
Для борьбы с трудностями предприниматели вынуждены сокращать зарплату сотрудникам. Фонд оплаты труда снизили 35% участников исследования.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных — опрос
- 2 Порядка 80% россиян хотели бы оформлять ипотеку полностью удаленно — исследование
- 3 Эксперты прогнозируют расширение сотрудничества игровой индустрии и бизнеса на фоне роста гейминга
- 4 Применение искусственного интеллекта позитивно сказалось на культуре внутри компании – исследование
- 5 Больше половины россиян специально копят деньги к масштабным распродажам — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
03 ноября 2021
03 ноября 2021
03 ноября 2021
05 ноября 2021
07 ноября 2021