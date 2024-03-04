Более 60% россиян стали продуктивнее после перехода на удаленку

61% россиян почувствовали себя лучше и продуктивнее после перехода на удаленный формат работы. Среди плюсов они отметили экономию денег и времени, самостоятельность в распоряжении времени. Это следует из исследования девелопера «ПИК» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с результатами которого ознакомился RB.RU.

54% сотрудников-удаленщиков при этом никогда не сталкивались с выгоранием. В этом им помогает соблюдение распорядка дня, достаточное количество сна, ведение плана задач, регулярные перерывы и спорт.

Респонденты чаще всего работают за столом, часть предпочитают для этого кухню или диван. 53% при этом не отказались бы обзавестись личным кабинетом в квартире.

Для удаленщиков в рабочем месте важнее всего удобство, тишина, освещенность пространства. Чуть больше 20% отметили, что такой формат работы позволяет им быть ближе к кухне, а 11% рады возможности быть рядом со своими домашними животными.

К минусам удаленной работы россияне отнесли нехватку движения и социаума. Чтобы улучшить физическое состояние, 41% удаленщиков ежедневно гуляет во время перерыва, а 38% опрошенных занимаются спортом.

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