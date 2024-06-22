Профессор РЭУ им. Плеханова заявил, что власти намеренно ослабили рубль

Небольшая поблажка для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, которую предоставило правительство, привела к ослаблению рубля. Но вероятность новой войны укрепления и волатильности в ближайшем будущем не исключена. Об этом пишет «Прайм», цитируя слова профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Гордиенко.

21 июня в России с учетом стабилизации курса рубля и достижения нужного уровня валютной ликвидности было смягчено требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, порог ее репатриации был снижен с 80% до 60%.

Как говорит Гордиенко, динамика курса национальной валюты из-за смягчения обязательств экспортеров зависит от спроса и предложения на внутреннем рынке. Когда их обязуют продавать меньше валюты, то предложение по долларам и евро на внутреннем рынке падает.

«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», — говорит эксперт.

То, что происходит сейчас, делается для корректировки курса рубля в сторону ранее запланированных значений. Отмечается, что относительно доллара это 90,1 рубля в 2024 году и на рубль больше к началу 2025 года. Это важно не только для предсказуемости экспортно-импортных операций, но и для макроэкономической стабильности страны в целом.

Гордиенко говорит, что отмена биржевых торгов усложнит прогнозирование и сделает его не таким прозрачным.

«Тем не менее, мы видим, что рубль уже начал ослабляться, котировки после принятых мер ходили на 90 за доллар», — подчеркивает специалист.

Он уверен, что значительного ослабления рубля в ближайшей перспективе не будет. Дело в том, что сейчас правительство России реализует меры по стабилизации курса.

Ранее мы писали о том, что национальный клиринговый центр конвертирует клиентскую валюту в рубли до 28 июня. Конвертация пройдет по установленному на 13 июня курсу.

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