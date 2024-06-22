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Профессор РЭУ им. Плеханова заявил, что власти намеренно ослабили рубль

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Небольшая поблажка для экспортеров по нормам сдачи валютной выручки, которую предоставило правительство, привела к ослаблению рубля. Но вероятность новой войны укрепления и волатильности в ближайшем будущем не исключена. Об этом пишет «Прайм», цитируя слова профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаила Гордиенко.

Профессор РЭУ им. Плеханова заявил, что власти намеренно ослабили рубль
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21 июня в России с учетом стабилизации курса рубля и достижения нужного уровня валютной ликвидности было смягчено требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, порог ее репатриации был снижен с 80% до 60%.

Как говорит Гордиенко, динамика курса национальной валюты из-за смягчения обязательств экспортеров зависит от спроса и предложения на внутреннем рынке. Когда их обязуют продавать меньше валюты, то предложение по долларам и евро на внутреннем рынке падает.

«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», — говорит эксперт.

То, что происходит сейчас, делается для корректировки курса рубля в сторону ранее запланированных значений. Отмечается, что относительно доллара это 90,1 рубля в 2024 году и на рубль больше к началу 2025 года. Это важно не только для предсказуемости экспортно-импортных операций, но и для макроэкономической стабильности страны в целом.

Гордиенко говорит, что отмена биржевых торгов усложнит прогнозирование и сделает его не таким прозрачным.

«Тем не менее, мы видим, что рубль уже начал ослабляться, котировки после принятых мер ходили на 90 за доллар», — подчеркивает специалист.

Он уверен, что значительного ослабления рубля в ближайшей перспективе не будет. Дело в том, что сейчас правительство России реализует меры по стабилизации курса.

Ранее мы писали о том, что национальный клиринговый центр конвертирует клиентскую валюту в рубли до 28 июня. Конвертация пройдет по установленному на 13 июня курсу.

Фото на обложке: Paolinio / https://pixabay.com/

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