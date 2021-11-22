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Сервис Profi.ru сменил название и логотип

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис поиска специалистов Profi.ru обновил логотип и поменял название, сообщила пресс-служба компании. Теперь сервис называется «Профи», а его логотип получил обновленный цвет и написание на кириллице без дополнительных символов и «ру».

Сервис Profi.ru сменил название и логотип

Это первый ребрендинг с момента основания компании в 2014 году. Ребрендинг был проведен с целью освежить логотип, сделать его «более лёгким, а цвет более цифровым».

Кроме этого, перемены связаны с изменениями в привычках пользователей и работой компании на зарубежных рынках, пояснили в компании. Большинство клиентов и специалистов пользуется мобильным приложением, а не вводит адрес сайта в браузер.

К тому же, добавили в компании, Profi.ru развивается не только в России, но и в Казахстане и Беларуси. Из-за этого упоминание домена «ру» в названии бренда потеряло актуальность. 

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Фото на обложке: Susan Law Cain / Shutterstock

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