Сервис Profi.ru сменил название и логотип

Сервис поиска специалистов Profi.ru обновил логотип и поменял название, сообщила пресс-служба компании. Теперь сервис называется «Профи», а его логотип получил обновленный цвет и написание на кириллице без дополнительных символов и «ру».

Это первый ребрендинг с момента основания компании в 2014 году. Ребрендинг был проведен с целью освежить логотип, сделать его «более лёгким, а цвет более цифровым».

Кроме этого, перемены связаны с изменениями в привычках пользователей и работой компании на зарубежных рынках, пояснили в компании. Большинство клиентов и специалистов пользуется мобильным приложением, а не вводит адрес сайта в браузер.

К тому же, добавили в компании, Profi.ru развивается не только в России, но и в Казахстане и Беларуси. Из-за этого упоминание домена «ру» в названии бренда потеряло актуальность.

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