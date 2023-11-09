Сразу четыре венчурных фонда запустили совместную программу для стартапов на ранней стадии

Сразу четыре венчурных фонда запустили программу Pre-seed to Sucсeed для стартапов на ранних стадиях. Об этом рассказал сооснователь Yellow Rocks Сергей Богданов на своей странице в соцсети.

Помимо Yellow Rocks в программе участвуют AltaIR Capital Игоря Рябенького, Smart Partnership Capital Николая Кирпичникова и I2BF Ильи Голубовича.

В рамках программы молодые проекты смогут привлечь первый инвестиционный раунд.

«Мы предлагаем первоначальные инвестиции от 4 известных венчурных компаний и софт-коммит на 50% follow-on раунда после окончания программы для отобранных стартапов», — объясняет Сергей Богданов.

Другие преимущества участия в программе

Личное наставничество одного из партнеров и доступ к экспертизе ведущих экспертов рынка;

Поддержка при подаче заявок в топовые акселераторы;

Глобальный нетворкинг венчурного бизнеса.

Проекты, которые будут отобраны для участия, могут рассчитывать на вложения по крайней мере от одного из фондов-партнеров программы в $50-$150 тыс.

Главной задачей проекта его авторы видят поддержку стартапов на ранних стадиях в непростых для венчурного бизнеса условиях.

В 2022 году после рекордного роста глобальный венчурный рынок стал замедляться, а российский — продемонстрировал существенное падение. Объем сделок сократился на 70%. В 2023 году ситуация не нормализовалась, по данным Dsight, денежный объем российского венчурного рынка рухнул в 10 раз.

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