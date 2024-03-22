Российский рынок PropTech вырос на 27,8% за 2023 год

Российский рынок PropTech вырос на 27,8% за 2023 год, подсчитали аналитики. Суммарная выручка 70 крупнейших компаний составила почти 11 млрд рублей. Наибольший рост доходов показали сервисы для умного дома, управления объектами и предоставления аренды.

Совокупная выручка 70 крупнейших компаний рынка PropTech в России по итогам 2023 года составила 10,9 млрд рублей. Это на 27,8% больше, чем в 2022 году, подсчитали аналитики Smart Ranking.

Лидером рынка стал разработчик облачной платформы для умных зданий и линейки IoT-устройств для умного дома Ujin с выручкой 959,3 млн рублей (+66,7%). На втором месте – разработчик инженерного ПО «Аскон» с 750 млн рублей выручки. На третьей строчке расположилась проектная компания We-On с выручкой 705 млн рублей (+11,4%).

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Самым быстрорастущим сегментом рынка стала «Эксплуатация» — это компании, предоставляющие сервисы умного дома, аренды, ремонта и управления объектом. Лидером роста в сегменте аналитики назвали компанию-разработчика платформы Pragmacore, которая прибавила в выручке 437%.

Ключевыми проблемами отрасли аналитики назвали нехватку господдержки, недостаточную развитость цифровой инфраструктуры, нехватку комплексных решений. Одним из основных трендов сферы эксперты отметили переход на open-source и SaaS-решения.

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