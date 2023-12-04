RB.RU представляет карту российского PropTech для девелоперов и управляющих компаний

RB.RU совместно с «Домиленд» выпускает PropTech Map — интерактивный гид для застройщиков и управляющих компаний, который поможет выбрать софт и эффективно его внедрить. В гиде представлено 19 наиболее заметных на отечественном PropTech-рынке разработчиков с годовой выручкой свыше 30 млн рублей.

Объем глобального рынка PropTech достиг $30,16 млрд в 2022 году, что на 20% больше, чем в 2021-м. Отечественный PropTech, несмотря на консервативность российского рынка недвижимости, также показывает рост: в период с 2018 по 2021 год он увеличился в 1,7 раз и составил 33,8 млрд рублей.

Однако эксперты отмечают, что пока цифровизация дается только крупным девелоперам и их УК. Так, организации российского ЖКХ, обслуживающие более 100 млн жителей России, по-прежнему работают по старинке — о технологиях Smart Building и монетизации жителей им, кажется, остается только мечтать.

«Главная проблема девелоперских и управляющих компаний, желающих оцифровать процессы, — отсутствие экспертизы, которая позволяет принять наиболее оптимальное решение для бизнеса. Нередко застройщики предпочитают собственную разработку мобильных приложений или, например, самостоятельную интеграцию с 20+ банками для заявок по ипотеке. Но на выходе теряют десятки, а иногда сотни миллионов рублей и годы разработки, уступая конкурентам, работающим с лидерами PropTech-индустрии», — комментирует Дарья Воронова, сооснователь «Домиленд».

Сами же застройщики и УК винят отдельные PropTech-компании, которые вводят их в заблуждение: обещают современные технологии по выгодной цене, но на деле их продукты не готовы к эксплуатации, отсутствует необходимая команда разработчиков, а иногда стартапы и вовсе объявляют о банкротстве, оставив лицензиатов без поддержки.

RB.RU совместно с «Домиленд» решил разобраться, что происходит на рынке ПО для девелоперов и УК. «Домиленд» — лидер PropTech, чьи продукты вот уже несколько лет подряд занимают топовые позиции в различных исследованиях, а в ноябре 2023 мобильные приложения компании заняли первые строчки рейтинга лучших мобильных приложений крупных девелоперов и их УК по версии ProptechMedia Consulting.

Мы изучили отечественные сервисы для девелоперов и УК с фокусом на b2b2c, где конечный потребитель — покупатель недвижимости или житель дома, их функции и доступные интеграции и собрали ключевые решения на одной карте. Всего на нее попало 19 устойчивых с точки зрения выручки ИТ-компаний с годовой выручкой свыше 30 млн рублей (данные предоставлены платформой «Домиленд» на основе сервиса «Проверка контрагентов Тинькофф» по итогам 2022 года).

Гид PropTech Map отражает этапы клиентского пути — от выбора недвижимости и покупки до проживания — и включает функции, решающие проблемы и задачи покупателей недвижимости и жителей домов, а также компании, которые эти функции разрабатывают.

Пользователь может переключаться между разработчиками и видеть реализуемый ими функционал. У каждого разработчика есть описание, отмечено количество готовых функций и интеграции с другими системами, размер выручки за 2022 год. Также можно посмотреть, где именно функции доступны пользователю: на сайте и/или в мобильном приложении.

Так, на карте видно, что наибольшее число реализованных функций для управляющей компании в Web- и App-интерфейсах представлено у «Домиленд» — 38 юзер-кейсов из 40. За ним следует «Диспетчер 24», который реализовал 23 функции из 40. Закрывает тройку лидеров «Домопульт». Меньше всего функций для жителей у разработчика «Квартплата 24», что объясняется фокусом компании на продуктах для расчетов и учета жилищно-коммунальных услуг.

Среди решений для умного дома на карте представлены разработчики «Лиис» и «Юникорн», специализирующиеся на системах Smart Building. Продуктовая линейка Ujin от «Юникорна» опережает продукты «Лиис» по количеству функций и по числу интеграций. Это обусловлено также и тем, что Ujin интегрирован с платформами «Домиленд», «Диспетчер 24» и другими.

Для покупателей недвижимости, предпочитающих использовать смартфон, а не десктоп, большинство основных юзер-кейсов по поиску и покупке недвижимости представлено также у платформы «Домиленд»: разработчик реализовывает их в виде мобильных приложений под брендом девелопера.

Цифровая экосистема Profitbase и digital-агентство idaproject заявляют одинаковое число функций для сайтов застройщиков. Судя по портфолио, одни и те же крупные девелоперы в качестве разработчика для сайта предпочитают idaproject, а для разработки мобильного приложения выбирают «Домиленд».

Среди сервисов для ипотеки были проанализированы функции наиболее популярных среди девелоперов SmartDeal, «Движ» и «Сделка.рф», которые закрывают все вопросы по интеграциям с основными банками. При этом у «Сделка.рф» чуть больше заявленных функций, чем у коллег по нише.

Из всех участников PropTech Map полностью клиентский путь реализован только в платформе «Домиленд», которая закрыла 57 функций из 59. Однако это не позволило ей заработать больше остальных в 2022 году, наибольший размер выручки за период демонстрирует «Юникорн».

Подробно изучить карту можно здесь. Все карты RB.RU доступны по ссылке.

Фото на обложке: Azure Alpine Artistry / Shutterstock