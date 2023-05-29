Сооснователя Otri обвинили в растрате средств в США

Сооснователя стартапа Biolink.Tech Ивана Дегтяря обвинили в растрате и мошенничестве. Независимый директор по продукту и цифровой трансформации Михаил Свердлов обнародовал два решения суда, российского и американского, которые постановили взыскать с Дегтяря в его пользу денежные средства.

Как утверждает Свердлов, сегодня долг Дегтяря составляет $170 тыс. Предприниматель в 2021 году решил организовать в США логистический бизнес и привлек Свердлова в качестве инвестора. Тогда планировалось запустить 4-5 грузовиков, но начальном этапе купили только 3.

После этого из-за пандемии коронавируса начался логистический кризис, а за ним последовали первые разногласия между партнерами. По словам Свердлова, первая нестыковка произошла, когда Дегтярь купил машину не за $66 тыс., а в кредит за $20. При этом партнеру предприниматель сообщил, что покупка обошлась в $78 тыс., и ему пришлось вложить $12 тыс. собственных средств.

Второй автомобиль приобрести не удалось, поскольку, как утверждает Дегтярь, его обманули.

Главная претензия Свердлова в невыплате его доли. Условия партнерства предполагали разделение прибыли 65% на 35% в пользу Свердлова. После того, как дивиденды компенсировали бы инвестиции, прибыль делилась бы 50/50.

Однако Свердлов, по его словам, ни разу не получил никаких средств, поскольку бизнес так и не начал приносить прибыль. При этом Дегтярь назначил себе заработную плату как руководителю проекта в размере от $4 до $7 тыс. в месяц.

«Кассовый разрыв рос, а кроме этого мне было нужно брать минимальные деньги на свою зп, так как я был занят делом фулл-тайм, что в свою очередь снова растило кассовый разрыв и в итоге стало причиной претензии о «растрате и мошенничестве» со стороны «инвестора»», — рассказывает Иван Дегтярь на своей странице в соцсети.

При этом Михаил Свердлов подчеркивает, что в договоренностях речи о заработной плате не было. Кроме того, помимо изначального долга в $158 тыс. Дегтярь около года назад в качестве личного долга взял еще $9,5 тыс, пообещав вернуть в апреле 2022 года.

По словам самого предпринимателя, он не раз выражал готовность оформить задолженность на себя под долговую расписку, однако это предложение не встретило поддержки со стороны партнера.

Свердлов, в свою очередь, утверждает, что его многочисленные попытки урегулировать претензии без суда через переговоры не увенчались успехом. В конце концов он обратился в российский и американский суды.

Майкопский районный суд удовлетворил требование о взыскании 8,9 млн рублей в пользу Свердлова. Решение принято еще 28 февраля текущего года. На прошлой неделе появилось заключение суда Флориды, который постановил взыскать в пользу Свердлова $161, 8 тыс. с процентами 6,58% в год.

«5 июня через неделю должен произойти первый платеж. В противном случае я буду вынужден обратиться в полицию для криминализации этого кейса и подключить соответствующие инстанции для защиты моих интересов и интересов других жертв», — заключил Свердлов.

Он утверждает, что от действий бывшего партнера пострадали и другие инвесторы.

В 2020 году стартап Ивана Дегтяря и Евгения Черешнева Biolink.Tech привлек от «Азбуки вкуса» около 33,2 млн рублей. Компания разработала систему персонализации питания на основе анализов крови Otri.

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