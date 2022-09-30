Путин одобрил присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября одобрил вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, люди сделали свой выбор. Сегодня мы подписываем соглашения об их вступлении в состав РФ. Уверен, что Федеральное собрание их поддержит, потому что это воля миллионов людей», — сообщил Путин, выступая в Кремле.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года. 29 сентября президент России также подписал указы о признании Запорожской и Херсонской областей независимыми территориями.
21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.
Как сообщалось ранее, Евросоюз в качестве реакции на референдумы о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины рассматривает полный запрет операций с криптовалютой для россиян, санкции также затронут физических лиц и могут коснуться импорта части алмазов.
Фото на обложке: Kremlin.ru
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