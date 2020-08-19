Qiwi рассказала о росте чистой прибыли на 40% во втором квартале 2020 года

Скорректированная чистая прибыль Qiwi во втором квартале текущего года составила 2,76 млрд рублей, увеличившись на 40% в годовом исчислении. Рост обусловлен повышением чистой выручки, а также снижением расходов компании. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Qiwi.

Чистая выручка выросла на 23 % до 6,84 млрд рублей. Показатель увеличился за счет выручки от прекращения программы лояльности «Рокетбанка», а также из-за развития сегментов платежных сервисов и потребительского финансового обслуживания.

Объем реализации платежных сервисов компании во втором квартале возрос на 5% до 5,4 млрд рублей.

Сегмент потребительского финансового обслуживания показал положительную динамику за счет выручки по проекту «Совесть». Она составила 437 млн рублей по сравнению с 283 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. По заявлению компании, были более широко внедрены опции с добавленной стоимостью, а также увеличен кредитный портфель.

Категория корпоративных и прочих сервисов Qiwi, представленная проектом «Точка», факторинговыми услугами «Факторинг плюс» и маркетинговыми решениями компании Flocktory, также дала прирост выручки.

«На сегодняшний день самыми сложными месяцами для нас были апрель и май. Однако уже июне мы увидели быстрое восстановление темпов роста на наших основных рынках и в узкоспециализированных нишах», — комментирует гендиректор Группы Qiwi Борис Ким.

Он добавил, что в текущем квартале компания сделала упор на оптимизацию деятельности и сворачивание убыточных операций. Напомним, что компания завершает ликвидацию «Рокетбанка».

Также Qiwi продала проект «Совесть» «Совкомбанку». Отмечается, что окончательная стоимость сделки превзошла первоначальные ожидания компании. Денежное вознаграждение за права требования и активы проекта составило 5,8 млрд рублей. Сюда включено частичное возмещение расходов на выплаты при сокращении штата. В результате передачи проекта компания понесла убыток до уплаты налогов в размере 0,7 млрд рублей.

«Мы продолжаем фокусироваться на нашем бизнесе по предоставлению платежных сервисов. Одновременно мы хотим расширить наше B2B-предложение за счет таких проектов, как "Факторинг Плюс" и Flocktory», — отмечает Ким.

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