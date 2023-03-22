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Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская группа компаний Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций. На момент разбирательства торги бумагами будут приостановлены, а решение о делистинге — неподтвержденным, пишет ТАСС.

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций
Ранее в Qiwi сообщали, что сделки с ее ценными бумагами на Nasdaq будут доступны в рамках внебиржевых операций. Делистинг на Nasdaq не повлияет на на торги ценными бумагами QIWI на Московской бирже.
  • Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq 28 февраля 2022 года приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В начале марта «Яндекс» и Ozon предупредили акционеров о риске дефолта после приостановки торгов бумагами.
  • В марте 2023 года биржа Nasdaq объявила о намерении провести делистинг акций российских компаний Qiwi, HeadHunter, «Яндекс» и Ozon. Руководство компаний заверило, что это не повлияет на их работу. 

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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