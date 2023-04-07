Мошенники научились использовать QR-код для снятия наличных

Мошенники нашли новый способ красть деньги с банковских карт – они используют QR-код для снятия наличных. В ЦБ пояснили, что QR-код фактически является разрешением банку на выдачу денег, ввод пин-кода в данном случае не требуется.

В Банке России рассказали, что злоумышленники начали использовать QR-код для снятия наличных с банковских карт.

Мошенники звонят клиенту под видом сотрудника банка и просят прислать им QR-код, сгенерированный для снятия наличных, для предотвращения несанкционированной операции.

«Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека», – сообщили в ЦБ.

В ЦБ пояснили, что предъявление QR-кода является разрешением на снятие наличных. Ввод пин-кода в данном случае не требуется, отметили в Банке России.

Функция снятия наличных через QR-код доступна в некоторых банках. Клиент указывает необходимую для снятия сумму, генерирует QR-код и подносит его к банкомату, после чего получает наличные.

Фото на обложке: Andrey Arkusha / Shutterstock