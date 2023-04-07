Мошенники научились использовать QR-код для снятия наличных

Мошенники нашли новый способ красть деньги с банковских карт – они используют QR-код для снятия наличных. В ЦБ пояснили, что QR-код фактически является разрешением банку на выдачу денег, ввод пин-кода в данном случае не требуется.
В Банке России рассказали, что злоумышленники начали использовать QR-код для снятия наличных с банковских карт.
Мошенники звонят клиенту под видом сотрудника банка и просят прислать им QR-код, сгенерированный для снятия наличных, для предотвращения несанкционированной операции.
«Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека», – сообщили в ЦБ.
В ЦБ пояснили, что предъявление QR-кода является разрешением на снятие наличных. Ввод пин-кода в данном случае не требуется, отметили в Банке России.
Функция снятия наличных через QR-код доступна в некоторых банках. Клиент указывает необходимую для снятия сумму, генерирует QR-код и подносит его к банкомату, после чего получает наличные.
Фото на обложке: Andrey Arkusha /
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