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Большая часть россиян не порекомендовала бы своего работодателя — опрос

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Больше половины россиян (56%) не готовы рекомендовать своего работодателя другим. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Работы.ру».

Большая часть россиян не порекомендовала бы своего работодателя — опрос

Хотели бы порекомендовать своего работодателя только 44% россиян.

В своей работе опрошенным больше всего нравится график (45%), коллектив (42%), удобное расположение места работы (39%) и стабильность компании (30%). 24% интервьюируемых отметили зарплату.

Среди других ответов — комфортные условия труда (19%), соответствие должности фактическим обязанностям (18%), хорошее руководство (17%) и соцпакет (11%).

В той или иной мере удолетворены своей работой 39% россиян. Полностью удовлетворены только 8% опрошенных. О неудовлетворенности работой заявили 42% респондентов. Еще 19% затруднились с ответом.

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

В опросе приняли участие 4,5 тысячи работающих россиян из всех регионов страны.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

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