Большая часть россиян не порекомендовала бы своего работодателя — опрос
Больше половины россиян (56%) не готовы рекомендовать своего работодателя другим. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Работы.ру».
Хотели бы порекомендовать своего работодателя только 44% россиян.
В своей работе опрошенным больше всего нравится график (45%), коллектив (42%), удобное расположение места работы (39%) и стабильность компании (30%). 24% интервьюируемых отметили зарплату.
Среди других ответов — комфортные условия труда (19%), соответствие должности фактическим обязанностям (18%), хорошее руководство (17%) и соцпакет (11%).
В той или иной мере удолетворены своей работой 39% россиян. Полностью удовлетворены только 8% опрошенных. О неудовлетворенности работой заявили 42% респондентов. Еще 19% затруднились с ответом.
В опросе приняли участие 4,5 тысячи работающих россиян из всех регионов страны.Фото: G-Stock Studio / Shutterstock
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