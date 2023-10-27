«Райффайзенбанк» ограничит географию переводов в евро

«Райффайзенбанк» вновь обновляет условия проведения валютных операций для физлиц. С 1 ноября исходящие переводы в евро более €30 тыс. в месяц можно будет только в ряд европейских стран, сообщается на сайте кредитной организации.

В перечне из нескольких десятков государств отсутствуют популярные среди российских релокантов Армения, Казахстан и Грузия.

В страны, которых нет в списке, можно переводить до €30 тыс. ежемесячно. При этом минимальная сумма одной операции — €20 тыс. Месячный лимит распространяется на все переводы, а не на отдельные страны. Ограничений на входящие переводы не вводилось.

Причиной изменений условий в организации назвали требования банков-корреспондентов.

«Райффайзенбанк» с 1 августа не принимает наличные доллары и евро в кассах своих банкоматов. А с сентября организация начала взимать комиссию за входящие переводы в долларах.

Raiffeisen Bank International с весны изучает варианты продажи российского бизнеса или выделения дочерней «Райффайзенбанк» из периметра группы.

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