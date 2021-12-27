Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура 27 декабря. Это рекордное количество спутников, которое выводится на орбиту одновременно, за все время сотрудничества с британской компанией.

Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Об этом сообщил «Роскосмос».

Для 2021 года этот старт стал 24-м пуском российских космических ракет и 14-м — с Байконура. Стандартно российские ракеты выводили на орбиту по 34 британских спутника.

Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты через девять минут после старта. Спутники будут отделяться от него и выходить на круговую орбиту в несколько этапов в течение восьми часов.

Британская компания после запуска будет располагать низкоорбитальной группировкой в 394 спутника. Запуск первых спутников OneWeb состоялся с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года.

Работы ведутся по контракту АО «Главкосмос» с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов в мае сообщал, что услуги связи будут технически доступны с территории страны в конце 2021 года. По его словам, после завершения альфа- и бета-тестирования система OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг в РФ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Роскосмос