Власти обсуждают размер утечки для законопроекта об оборотных штрафах

Рабочая группа при Минцифры обсуждает размер утечки для законопроекта об оборотных штрафах для компаний. Наказание последует за утечку данных более 10 тыс. граждан.

При меньшем объеме утечки личных данных последует фиксированный штраф, рассказали РБК один из участников IT-рынка и источник, близкий к министерству.

В мае Минцифры согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку персональных данных клиентов. Документ предусматривает введение оборотных штрафов в 1% в случае утечки и в 3% в случае, если компания скрыла инцидент.

Спустя два месяца ведомство согласилось не вводить штрафы для бизнеса за первый факт утечки персональных данных. Так, их размер может быть снижен или штрафа не будет вовсе за первый инцидент. Компании настаивают, что на фоне экономической ситуации жесткая ответственность за утечки ухудшит условия ведения бизнеса.

Однако сейчас обсуждается, что оборотный штраф может грозить компаниям в том числе за первую утечку, если она коснулась более 10 тыс. россиян, говорит один из собеседников издания.

Компания может добиться снижения штрафа, если:

выявила утечку;

публично призналась;

провела расследование;

помогала надзорным органам и в рамках расследования выяснилось, что утечка не произошла по причине нарушения требований информационной безопасности.

Пока штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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