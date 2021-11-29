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Российские процессоры Baikal начнут собирать на заводе GS Nanotech под Калининградом

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Российская компания «Байкал Электроникс» в качестве эксперимента попробует собирать процессоры под торговой маркой Baikal на заводе GS Nanotech в Калининградской области.

Российские процессоры Baikal начнут собирать на заводе GS Nanotech под Калининградом

О планах российского разработчика перенести часть производственных процессов в Россию сообщило агентство РБК. Пока речь идет об установке в корпуса интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS, которые разработала российская компания. Сами микросхемы производит тайваньская фабрика TSMC.

По словам гендиректора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова, запуск находится на стадии эксперимента. Технология имеет высокую добавленную стоимость.

GS Nanotech входит в российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group. По словам директора по развитию производства группы Федора Бояркова, до сих пор такого уровня микросхемы в России никто не собирал. Если сотрудничество окажется удачным, то «Байкал Электроникс» перенесет в Россию и производство корпусов для процессора.

Процессоры Baikal предназначены для промышленного применения, а также для компьютеров, серверов, систем хранения данных. Планируется, что созданное на их основе оборудование закупят за счет бюджета для госорганов, госкомпаний, предприятий энергетики, телекоммуникационных и финансовых структур. Интерес к технике на основе процессоров Baikal ранее высказали в РЖД.

В ноябре «Байкал Электроникс» выиграл два тендера Минпромторга на разработку процессора для ноутбуков и планшетов (Baikal-L) и процессора для облачных вычислений в дата-центрах (Baikal-S2) на общую сумму 9,44 млрд рублей. Российские процессоры сравнимы по характеристикам с Intel Core i7, считает Евдокимов.

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Фото на обложке: pexels.com


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