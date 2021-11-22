Церемония награждения RB Digital Awards 2022

Открыта продажа билетов! Финал пройдет 10 февраля 2022 в формате гала-ужина в Москве.
Премия RB Digital Awards 2022 выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 9-ти номинациям.
Подать кейс можно на сайте Премии до 17 декабря 2021 года. Short List будет опубликован 10 января 2022 года.
Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 10 февраля 2022 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.
Мы пригласили всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ
От каждой компании на церемонии будут присутствовать руководители и директоры по цифровой трансформации или информационным технологиям:
Альфа-Банк, Группа НЛМК, М.Видео-Эльдорадо, METRO Cash&Carry, X5 Group, Ак «Барс Банк», АО «Выксунский металлургический завод», Газпромбанк, Газпром нефть, ГУП «Мосгортранс», Магнит, «Макдоналдс» в России, МКБ, МТС, ОАО АК «Уральские авиалинии», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «ММК», ПАО «Сбер Банк», ПИК, Русфинанс Банк, Северсталь, СИБУР Диджитал и другие.
Посмотреть, как это было в прошлом году. Стать гостем Премии и получить невероятный нетворк.
Жюри премии:
- Иван Пятков — Директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-Банк
- Сергей Казанцев — Вице-президент по цифровизации производства НЛМК
- Виктория Кунина — Директор по цифровой трансформации М.Видео-Эльдорадо
- Сергей Мруз — Директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании, член Правления Ингосстрах
- Мария Андрианова — Директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы
- Сергей Момцемлидзе — Заместитель генерального директора - директор по азотному направлению УРАЛХИМ
- Олег Бочтарев — Директор по инновациям Кировский завод
- Анна Киреева — Директор по развитию бизнеса в канале электронной коммерции по Российской Федерации и СНГ SPLAT
- Павел Воронин — Вице-президент по технологиям , член Правления МТС
- Екатерина Забелина — Директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 GROUP
- Александр Пилипчук — Директор по цифровой трансформации, член Правления МЕДСИ
- Александр Соболев — Директор по стратегии и развитию бизнеса, член Правления Мегафон
- Андрей Белевцев — Директор по цифровой трансформации, CDO ГАЗПРОМ НЕФТЬ
- Александр Пьянов — Руководитель b2b-направления ЯНДЕКС.МАРКЕТ
- Андрей Назаров — ИТ Директор ПИК
- Павел Гуштюк — Директор по цифровым продуктам САМОЛЕТ
- Людмила Трофимова — Руководитель направления по развитию цифровых технологий ОМК
- Борис Воскресенский — CDO СЕВЕРСТАЛЬ
- Наталия Артемьева — Директор по цифровым решениям VOLVO
- Юрий Мисник — Директор по цифровым технологиям МАГНИТ
- Александр Головин Руководитель департамента по развитию продуктов в веб БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ
- Айсылу Абдалова — Директор по цифровой трансформации и аджайл развитию Азбука вкуса
- Сергей Безбогов — Руководитель департамента управления и координации технологических изменений ВТБ
Количество мест гостей на церемонию ограничено. Заполните заявку для участия, и мы с вами свяжемся!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пять советов бизнесу: как не отставать от конкурентов в новом цифровом мире
- 2 Риски на пути к цифровой трансформации бизнеса: как их избежать?
- 3 Инструменты для автоматизации работы общепита: полный список
- 4 «Чтобы запустить бизнес в digital, не обязательно быть разработчиком»: инсайты фаундера платформы для поиска работы
- 5 Что такое цифровая экосистема?
ВОЗМОЖНОСТИ
22 ноября 2021
22 ноября 2021
22 ноября 2021