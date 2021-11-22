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Церемония награждения RB Digital Awards 2022

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Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Открыта продажа билетов! Финал пройдет 10 февраля 2022 в формате гала-ужина в Москве.

Церемония награждения RB Digital Awards 2022

Премия RB Digital Awards 2022 выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 9-ти номинациям.

Подать кейс можно на сайте Премии до 17 декабря 2021 года. Short List будет опубликован 10 января 2022 года.


Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 10 февраля 2022 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.

Мы пригласили всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.


ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ

От каждой компании на церемонии будут присутствовать руководители и директоры по цифровой трансформации или информационным технологиям:

Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес

Стань лауреатом RB Digital Awards 2022

Альфа-Банк, Группа НЛМК, М.Видео-Эльдорадо, METRO Cash&Carry, X5 Group, Ак «Барс Банк», АО «Выксунский металлургический завод», Газпромбанк, Газпром нефть, ГУП «Мосгортранс», Магнит, «Макдоналдс» в России, МКБ, МТС, ОАО АК «Уральские авиалинии», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «ММК», ПАО «Сбер Банк», ПИК, Русфинанс Банк, Северсталь, СИБУР Диджитал и другие.

Посмотреть, как это было в прошлом году. Стать гостем Премии и получить невероятный нетворк.

Жюри премии:

  • Иван Пятков — Директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-Банк
  • Сергей Казанцев — Вице-президент по цифровизации производства НЛМК
  • Виктория Кунина — Директор по цифровой трансформации М.Видео-Эльдорадо
  • Сергей Мруз — Директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании, член Правления Ингосстрах
  • Мария Андрианова — Директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы
  • Сергей Момцемлидзе — Заместитель генерального директора - директор по азотному направлению УРАЛХИМ
  • Олег Бочтарев — Директор по инновациям Кировский завод
  • Анна Киреева — Директор по развитию бизнеса в канале электронной коммерции по Российской Федерации и СНГ SPLAT
  • Павел Воронин — Вице-президент по технологиям , член Правления МТС
  • Екатерина Забелина — Директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 GROUP
  • Александр Пилипчук — Директор по цифровой трансформации, член Правления МЕДСИ
  • Александр Соболев — Директор по стратегии и развитию бизнеса, член Правления Мегафон
  • Андрей Белевцев — Директор по цифровой трансформации, CDO ГАЗПРОМ НЕФТЬ
  • Александр Пьянов — Руководитель b2b-направления ЯНДЕКС.МАРКЕТ
  • Андрей Назаров — ИТ Директор ПИК
  • Павел Гуштюк — Директор по цифровым продуктам САМОЛЕТ
  • Людмила Трофимова — Руководитель направления по развитию цифровых технологий ОМК
  • Борис Воскресенский — CDO СЕВЕРСТАЛЬ
  • Наталия Артемьева — Директор по цифровым решениям VOLVO
  • Юрий Мисник — Директор по цифровым технологиям МАГНИТ
  • Александр Головин Руководитель департамента по развитию продуктов в веб БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ
  • Айсылу Абдалова — Директор по цифровой трансформации и аджайл развитию Азбука вкуса
  • Сергей Безбогов — Руководитель департамента управления и координации технологических изменений ВТБ

Количество мест гостей на церемонию ограничено. Заполните заявку для участия, и мы с вами свяжемся!

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