Церемония награждения RB Digital Awards 2022

Открыта продажа билетов! Финал пройдет 10 февраля 2022 в формате гала-ужина в Москве.

Премия RB Digital Awards 2022 выбирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 9-ти номинациям.

Подать кейс можно на сайте Премии до 17 декабря 2021 года. Short List будет опубликован 10 января 2022 года.

Церемония объявления и награждения лауреатов пройдет 10 февраля 2022 года в формате закрытого гала-ужина в Москве.

Мы пригласили всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.

ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ

От каждой компании на церемонии будут присутствовать руководители и директоры по цифровой трансформации или информационным технологиям:

Альфа-Банк, Группа НЛМК, М.Видео-Эльдорадо, METRO Cash&Carry, X5 Group, Ак «Барс Банк», АО «Выксунский металлургический завод», Газпромбанк, Газпром нефть, ГУП «Мосгортранс», Магнит, «Макдоналдс» в России, МКБ, МТС, ОАО АК «Уральские авиалинии», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «ММК», ПАО «Сбер Банк», ПИК, Русфинанс Банк, Северсталь, СИБУР Диджитал и другие.

Посмотреть, как это было в прошлом году. Стать гостем Премии и получить невероятный нетворк.

Жюри премии:

Иван Пятков — Директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-Банк

Сергей Казанцев — Вице-президент по цифровизации производства НЛМК

Виктория Кунина — Директор по цифровой трансформации М.Видео-Эльдорадо

Сергей Мруз — Директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании, член Правления Ингосстрах

Мария Андрианова — Директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы

Сергей Момцемлидзе — Заместитель генерального директора - директор по азотному направлению УРАЛХИМ

Олег Бочтарев — Директор по инновациям Кировский завод

Анна Киреева — Директор по развитию бизнеса в канале электронной коммерции по Российской Федерации и СНГ SPLAT

Павел Воронин — Вице-президент по технологиям , член Правления МТС

Екатерина Забелина — Директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 GROUP

Александр Пилипчук — Директор по цифровой трансформации, член Правления МЕДСИ

Александр Соболев — Директор по стратегии и развитию бизнеса, член Правления Мегафон

Андрей Белевцев — Директор по цифровой трансформации, CDO ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Александр Пьянов — Руководитель b2b-направления ЯНДЕКС.МАРКЕТ

Андрей Назаров — ИТ Директор ПИК

Павел Гуштюк — Директор по цифровым продуктам САМОЛЕТ

Людмила Трофимова — Руководитель направления по развитию цифровых технологий ОМК

Борис Воскресенский — CDO СЕВЕРСТАЛЬ

Наталия Артемьева — Директор по цифровым решениям VOLVO

Юрий Мисник — Директор по цифровым технологиям МАГНИТ

Александр Головин Руководитель департамента по развитию продуктов в веб БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ

Айсылу Абдалова — Директор по цифровой трансформации и аджайл развитию Азбука вкуса

Сергей Безбогов — Руководитель департамента управления и координации технологических изменений ВТБ

Количество мест гостей на церемонию ограничено. Заполните заявку для участия, и мы с вами свяжемся!