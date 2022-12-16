Заявки собраны, дальше — шорт-лист: стартовал второй этап премии RB Digital Awards 2023

1 декабря завершился прием заявок на ежегодную премию RB Digital Awards 2023. Следующий этап — формирование шорт-листа с номинантами. Список компаний, попавших в него, будет опубликован на сайте премии 10 января 2023 года. А уже в феврале состоится торжественный финал.
Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК «Самолет»
Заявки на участие в RB Digital Awards 2023 прислали совершенно разные компании — от небольших до крупных — которые или внедрили цифровые технологии для трансформации бизнеса, или являются поставщиком технологий. Всего редакция получила 342 заявки.
Из них в шорт-лист будут отобраны наиболее интересные кейсы в восьми номинациях. Это:
- HR и внутренние коммуникации.
- Маркетинг и продажи.
- Корпоративный пилот.
- Цифровые услуги.
- Кибербезопасность.
- Логистика и транспорт.
- Промышленность.
- Операционная деятельность.
Подробнее о каждой мы писали тут. Победителей определят члены жюри.
Помимо этого, редакция RB.RU выберет победителя в специальной номинации «Поставщик года», награда в которой будет присуждаться за лучшие кейсы в области импортозамещения. Претендовать на нее будут все компании, подавшие заявку на премию.
Финал RB Digital Awards 2023 состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.
Посмотреть, как проходила церемония награждения победителей RB Digital Awards в прошлом году, можно тут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Церемония награждения RB Digital Awards 2023
- 2 RB Digital Awards 2023
- 3 7 ресурсов для эффективного поиска персонала в digital и IT
- 4 «Ты ждешь, что будешь управлять миром, а в реальности много рутины». Как открыть рекламное агентство и придумать новый формат рекламы
- 5 «Мы не решаем глобальную проблему, а делаем жизнь людей проще»
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2022
18 декабря 2022
26 декабря 2022