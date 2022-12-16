Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
RB.RU

Заявки собраны, дальше — шорт-лист: стартовал второй этап премии RB Digital Awards 2023

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

1 декабря завершился прием заявок на ежегодную премию RB Digital Awards 2023. Следующий этап — формирование шорт-листа с номинантами. Список компаний, попавших в него, будет опубликован на сайте премии 10 января 2023 года. А уже в феврале состоится торжественный финал.  

Заявки собраны, дальше — шорт-лист: стартовал второй этап премии RB Digital Awards 2023

Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК «Самолет»

Заявки на участие в RB Digital Awards 2023 прислали совершенно разные компании — от небольших до крупных — которые или внедрили цифровые технологии для трансформации бизнеса, или являются поставщиком технологий. Всего редакция получила 342 заявки.

Из них в шорт-лист будут отобраны наиболее интересные кейсы в восьми номинациях. Это:

  1. HR и внутренние коммуникации.
  2. Маркетинг и продажи.
  3. Корпоративный пилот.
  4. Цифровые услуги.
  5. Кибербезопасность.
  6. Логистика и транспорт.
  7. Промышленность.
  8. Операционная деятельность.

 

 

Подробнее о каждой мы писали тут. Победителей определят члены жюри.

Помимо этого, редакция RB.RU выберет победителя в специальной номинации «Поставщик года», награда в которой будет присуждаться за лучшие кейсы в области импортозамещения. Претендовать на нее будут все компании, подавшие заявку на премию.

Финал RB Digital Awards 2023 состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено. 

Посмотреть, как проходила церемония награждения победителей RB Digital Awards в прошлом году, можно тут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Церемония награждения RB Digital Awards 2023
  2. 2 RB Digital Awards 2023
  3. 3 7 ресурсов для эффективного поиска персонала в digital и IT
  4. 4 «Ты ждешь, что будешь управлять миром, а в реальности много рутины». Как открыть рекламное агентство и придумать новый формат рекламы
  5. 5 «Мы не решаем глобальную проблему, а делаем жизнь людей проще»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

Все ВОЗМОЖНОСТИ