Заявки собраны, дальше — шорт-лист: стартовал второй этап премии RB Digital Awards 2023

1 декабря завершился прием заявок на ежегодную премию RB Digital Awards 2023. Следующий этап — формирование шорт-листа с номинантами. Список компаний, попавших в него, будет опубликован на сайте премии 10 января 2023 года. А уже в феврале состоится торжественный финал.

Мероприятие пройдет при поддержке Cloud и ГК «Самолет»

Заявки на участие в RB Digital Awards 2023 прислали совершенно разные компании — от небольших до крупных — которые или внедрили цифровые технологии для трансформации бизнеса, или являются поставщиком технологий. Всего редакция получила 342 заявки.

Из них в шорт-лист будут отобраны наиболее интересные кейсы в восьми номинациях. Это:

HR и внутренние коммуникации. Маркетинг и продажи. Корпоративный пилот. Цифровые услуги. Кибербезопасность. Логистика и транспорт. Промышленность. Операционная деятельность.

Подробнее о каждой мы писали тут. Победителей определят члены жюри.

Помимо этого, редакция RB.RU выберет победителя в специальной номинации «Поставщик года», награда в которой будет присуждаться за лучшие кейсы в области импортозамещения. Претендовать на нее будут все компании, подавшие заявку на премию.

Финал RB Digital Awards 2023 состоится 16 февраля 2023 года в формате гала-ужина в Москве, на котором соберутся представители компаний-лидеров в сфере цифровой трансформации. Чтобы стать гостем мероприятия, нужно заполнить заявку. Количество пригласительных билетов ограничено.

Посмотреть, как проходила церемония награждения победителей RB Digital Awards в прошлом году, можно тут.