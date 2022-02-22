Аналитики назвали топ-5 последствий признания ДНР и ЛНР для рынка жилья в России

В понедельник, 21 февраля, Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. RB.RU уже рассказывал, как на это решение отреагировали рубль и фондовый рынок , а также российское предпринимательское сообщество . Новость не обойдет стороной и рынок жилья. Аналитики риелтора «Метриум» выделили топ-5 последствий для него в России.

Рост инвестиционного спроса

В «Метриум» полагают, что экономические последствия после принятого Россией решения заставят жителей РФ вкладываться в жилье.

Так, в феврале-марте 2014 года, после принятия Крыма в состав РФ, число покупок строящегося жилья в Москве выросло на 26% и 58% соответственно относительно аналогичных месяцев 2013 года. После обвала рубля в октябре-декабре 2014 года активность покупателей вновь возросла — на 24–43% больше сделок, чем в октябре-декабре 2013 года.

«Такой спрос имеет инвестиционный характер — россияне стараются вложить сбережения в твердый, понятный, предсказуемый, ликвидный и актуальный актив, чтобы уберечь деньги от инфляции, которую неизбежно вызовет девальвация рубля. Тогда, в 2014 году, доля инвесторов среди покупателей квартир в отдельных проектах достигала 50%», — говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что подобный сценарий может повториться и в 2022 году, однако масштаб ажиотажа будет не столь заметен, так как доходы населения сократились, а цены на новостройки возросли на 20–40%.

Рост цен на жилье из-за девальвации рубля

Экономику ждет инфляционная «волна» из-за роста цен на импортные товары и услуги, это затронет и строительный комплекс.

В прошлом году, по данным Росстата, стоимость стройматериалов и оборудования выросла на 23%. Причины: рост мировых цен на сырье, повышение транспортных издержек и слабе регулирование внутреннего рынка.

При росте курса евро и доллара затраты на закупки зарубежных стройматериалов и оборудования сразу же отразятся на конечной цене квадратного метра. Особенно это будет заметно, по данным «Метриум», в проектах новостроек бизнес-, премиум- и элитного класса.

Рост спроса со стороны прибывших из Луганской и Донецкой областей

Аналитики риелтора со ссылкой на данные МЧС ДНР сообщают, что порядка 700 тыс. жителей самопровозглашенных республик приедут в Россию.

Новая волна миграции из Донбасса — в основном это члены семей экономически активных граждан, которые уже живут в России, — подтолкнет последних к решению жилищного вопроса. Суммарное число новых потенциальных клиентов на рынке жилья в России оценивается в 1 млн человек (что сопоставимо с 50–75% годового числа выданных ипотечных кредитов в 2021 году}.

Рост ипотечных ставок из-за возможных санкций

Признание республик Донбасса может повлечь за собой мировые санкции против российского финансового сектора, что отразится на банках. Это и совокупность других факторов нанесет удар по капитализации российских банков и, как следствие, усложнит им доступ на глобальные рынки заемного капитала.

Не исключено и ужесточение кредитно-денежной политики Банк России — рост ключевой ставки с текущих 9,5% годовых.

Все это в совокупности приведет к росту ставок по ипотеке, прогнозирует «Метриум».

Часть покупателей доростоящего жилья переориентируется на зарубежные рынки

«Крупные инвесторы и покупатели новостроек высокобюджетного сегмента в период экономической и особенно политической нестабильности склонны искать "тихие гавани" за границей, — сообщила директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. — Объем вложений вынуждает их быть более чувствительными, чем среднестатистический инвестор или рядовой покупатель жилья к любым рискам: международная политика, санкции, внутренние последствия».

При этом сейчас действуют факторы, которые сдерживают отток за рубеж российских инвестиций в недвижимость: многие западные страны объявили о пересмотре программ «золотых виз», которые предполагали получение вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции. Также усиливается тренд на персональные санкции.

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