«Поменять юрисдикцию компаний и получить другое гражданство»: бизнес о последствиях признания ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Рубль и фондовый рынок рухнули на фоне этих новостей и переживают крупнейший обвал за последние 12 лет, а эксперты прогнозируют новые санкции против России.
RB.RU узнал, как на новость отреагировало предпринимательское сообщество.
Некоторые всерьез задумываются о релокации бизнеса и получении другого гражданства, а также задаются вопросом, как в текущей экономической ситуации привлекать инвестиции.
- «Я вижу решение поменять юрисдикцию компаний [Focus Calendar уже американская компания], получить другое гражданство и помочь команде и близким сделать это», — сообщил сооснователь сервиса подбора психотерапевтов «Мета» и Focus Calendar Иван Замесин в своем Telegram-канале.
- «Какая, по вашему мнению, лучшая страна для релокации команды из России, Украины и Беларуси по соотношению цена-качество жизни и почему?», — интересуется на своей странице в Facebook основатель и генеральный директор Signum Артем Гладких.
- «Похоже и так непростой процесс фандрайзинга в России по адекватной оценке становится nearly impossible», — сетует сооснователь навигатора платного дополнительного образования EdYes Александра Дорф.
- «Написала 3 разных поста со смешными шутками. Все стерла», — прокомментировала сооснователь Vinci Agency Мария Лапук.
- «Вчерашний исторический спектакль вписывается в череду мировых постановок последних нескольких месяцев, которые нам показывают уже нон-стоп. В этих постановках нет для нас ни экономического, ни социального смысла», — считает основательница Cognitive Technologies Ольга Ускова. В целом она описала ситуацию фразой «Живые шахматы», и, по ее словам, «последствия "игры" еще долго придется разгребать».
- Основатель магазина техники Madrobots Николай Белоусов разработал для своей команды следующий план: «Где видим возможность, поднимаем цены. Где есть необходимость платить за товар, платим (не ждем отката курса). Привыкаем к курсу 80 рублей за $1».
- «Я против любой войны и насилия, и мне больно, что классные, креативные, созидательные люди из Украины, Беларуси, России не имеют возможности спокойно жить, творить и делать жизнь своих соседей, а может и мир, чуть лучше», — написал в Facebook серийный венчурный инвестор Антон Антич.
Согласно прогнозу Goldman Sachs, при развитии худшего сценария конфликта на Украине падение российской валюты на 10% приведет к росту цен на нефть на 13%. Аналитики отмечают, что рост цен на энергоносители усиливает риски для экономического роста и роста инфляции. Нефть сорта Brent 22 февраля 2022 года уже превысила $99 за баррель впервые с сентября 2014 года. Кроме того, индекс S&P может упасть еще на 6%.
В рамках поддержки финансового рынка на фоне падения курса рубля ЦБ РФ позволил банкам не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг в отчетах до октября. ЦБ держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банк России поддержит финансовый рынок на фоне падения рубля и индексов
- 2 Goldman Sachs прогнозирует падение индекса S&P на 6% в случае эскалации конфликта на Украине
- 3 Банки попросили смягчить лимиты на выдачу потребкредитов
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
22 февраля 2022
25 февраля 2022
27 февраля 2022