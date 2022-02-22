«Поменять юрисдикцию компаний и получить другое гражданство»: бизнес о последствиях признания ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Рубль и фондовый рынок рухнули на фоне этих новостей и переживают крупнейший обвал за последние 12 лет, а эксперты прогнозируют новые санкции против России.

Некоторые всерьез задумываются о релокации бизнеса и получении другого гражданства, а также задаются вопросом, как в текущей экономической ситуации привлекать инвестиции.

«Я вижу решение поменять юрисдикцию компаний [Focus Calendar уже американская компания], получить другое гражданство и помочь команде и близким сделать это», — сообщил сооснователь сервиса подбора психотерапевтов «Мета» и Focus Calendar Иван Замесин в своем Telegram-канале.

«Я люблю Россию, но считаю, что текущий конфликт опасен для моей семьи, команд и компаний, поэтому выбираю защитить их от этого конфликта, голосуя налоговым рублем».

«Какая, по вашему мнению, лучшая страна для релокации команды из России, Украины и Беларуси по соотношению цена-качество жизни и почему?», — интересуется на своей странице в Facebook основатель и генеральный директор Signum Артем Гладких.

«Похоже и так непростой процесс фандрайзинга в России по адекватной оценке становится nearly impossible», — сетует сооснователь навигатора платного дополнительного образования EdYes Александра Дорф.

«Написала 3 разных поста со смешными шутками. Все стерла», — прокомментировала сооснователь Vinci Agency Мария Лапук.

«Вчерашний исторический спектакль вписывается в череду мировых постановок последних нескольких месяцев, которые нам показывают уже нон-стоп. В этих постановках нет для нас ни экономического, ни социального смысла», — считает основательница Cognitive Technologies Ольга Ускова. В целом она описала ситуацию фразой «Живые шахматы», и, по ее словам, «последствия "игры" еще долго придется разгребать».

Основатель магазина техники Madrobots Николай Белоусов разработал для своей команды следующий план: «Где видим возможность, поднимаем цены. Где есть необходимость платить за товар, платим (не ждем отката курса). Привыкаем к курсу 80 рублей за $1».

«Я против любой войны и насилия, и мне больно, что классные, креативные, созидательные люди из Украины, Беларуси, России не имеют возможности спокойно жить, творить и делать жизнь своих соседей, а может и мир, чуть лучше», — написал в Facebook серийный венчурный инвестор Антон Антич. Согласно прогнозу Goldman Sachs, при развитии худшего сценария конфликта на Украине падение российской валюты на 10% приведет к росту цен на нефть на 13%. Аналитики отмечают, что рост цен на энергоносители усиливает риски для экономического роста и роста инфляции. Нефть сорта Brent 22 февраля 2022 года уже превысила $99 за баррель впервые с сентября 2014 года. Кроме того, индекс S&P может упасть еще на 6%. В рамках поддержки финансового рынка на фоне падения курса рубля ЦБ РФ позволил банкам не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг в отчетах до октября. ЦБ держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности. Фото на обложке: Unsplash

Он отметил, что аполитичен и не имеет позиции относительно того, правильно ли поступают Россия, Украина и другие участники конфликта, однако оценивает события в контексте себя и своей семьи:«Последние несколько лет компании с российскими корнями в Долине считали токсичными: не только русское имя фаундера могло отпугнуть потенциальных западных инвесторов, но и вошедший в стартап на более ранних раундах инвестфонд с госучастием, например, рассматривался как маркер "токсичности". Сложно представить, насколько ухудшится эта ситуация и имидж российских стартапов за рубежом по мере эскалации российско-украинского военного конфликта», — добавила она в разговоре с RB.RU.