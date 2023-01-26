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Государство и компании заняли на бирже рекордные 2,3 трлн в декабре

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Государство и компании через размещение ОФЗ и корпоративных облигаций на бирже заняли у населения рекордные 2,3 трлн за один месяц. Это наивысший показатель за всю историю наблюдений Мосбиржи, которая ведется с 2009 года.

Государство и компании заняли на бирже рекордные 2,3 трлн в декабре

Без учета краткосрочных бумаг объем размещения облигаций федерального займа и корпоративных ценных бумаг на бирже по итогам декабря 2022 года составил 2,3 трлн рублей, говорится в презентации Мосбиржи.

Из этих 2,3 трлн рублей – 1,44 трлн рублей составляют облигации федерального займа, 840 млрд рублей – корпоративные облигации, то есть объем ОФЗ почти в два раза превысил объем корпоративных бумаг. В декабре 2021 года статистические данные были обратными – объем размещения корпоративных облигаций был в 3,5 раза больше объема ОФЗ.

В первой половине 2022 года эмитентам было невыгодно занимать деньги на бирже из-за высокой ставки Центробанка, которую он держал на уровне 20% до апреля. В период с конца февраля по конец марта торги на Мосбирже были частично приостановлены.

Таким образом к концу года предложение по ценным бумагам накопилось, и, в том числе из-за выравнивания экономической ситуации в стране, их стало релевантно разместить на бирже, поясняют эксперты.

Фото на обложке: Maria Yastrebova / Shutterstock

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