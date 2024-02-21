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Треть работодателей уверены, что сокращенная пятница повышает лояльность сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 27% российских компаний в пятницу действует сокращенный рабочий день. В основном график сокращен на час или полтора. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Треть работодателей уверены, что сокращенная пятница повышает лояльность сотрудников

Треть руководителей уверены, что короткий день способствует росту лояльности сотрудников компании, еще 25% считают, что таким образом у работников появляются силы на следующую неделю.

Почти 20% респондетентов убеждены, что с помощью сокращенного рабочего дня сотрудники показывают большую эффективность, так как замотивированы справиться с большим объемом задач за короткое время. 16% думают о соблюдении work-life balance. 

25% менеджеров не видят влияния сокращения рабочего дня на эффективность сотрудников. 

90% компаний, в которых пока не действует сокращенный рабочий день в пятницу, не готовы вводить его. 9% собираются внести изменения в график в ближайшем будущем и только 1% планирует это сделать в 2024 году.

В исследовании участвовали более 400 работодателей со всей России. 

Фото на обложке: Unsplash

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