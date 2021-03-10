2—3 апреля пройдет форум ReForum Winning The Hearts. Темой мероприятия станет «Человек в мире будущего», а спикеры обсудят новые технологии, проблемы бизнеса и профессионального развития. Участие бесплатное после регистрации.

Форум о технологиях и бизнесе ReForum Winning The Hearts пройдет онлайн