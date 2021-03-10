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Форум о технологиях и бизнесе ReForum Winning The Hearts пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

2—3 апреля пройдет форум ReForum Winning The Hearts. Темой мероприятия станет «Человек в мире будущего», а спикеры обсудят новые технологии, проблемы бизнеса и профессионального развития. Участие бесплатное после регистрации.

Форум о технологиях и бизнесе ReForum Winning The Hearts пройдет онлайн

Программа форума разделена на четыре тематических блока:

  1. Взгляд на саморазвитие. Эксперты поговорят о том, как научиться видеть тренды и какие навыки будут нужны людям в будущем.
  2. Взгляд на карьеру. Среди поднимаемых проблем — профессиональный рост в распределенных командах, гигономика, построение карьеры на мировом рынке, конкуренция.
  3. Взгляд на бизнес. Спикеры обсудят осознанное потребление, мышление успешных стартапов, экономику ощущений, экосистемы, маркетплейсы и создание востребованных продуктов.
  4. Взгляд на технологии. Phygital, matching-сервисы, GreenTech и многое другое.

Среди спикеров форума:

  • Андрей Потапов, сооснователь консалтингового агентства Signal, эксперт Digital MBA от Mail.ru Group и GeekBrains;
  • Александр Пустов, руководитель направления стратегии Uber;
  • Олег Хохлов, заместитель главного редактора журнала The Bell;
  • Лора Шлайхюбер, футуролог-стратег и форсайт-менеджер в Университете Хьюстона;
  • Илья Пашков, серийный предприниматель, сооснователь WISE, директор по продукту Players Health, и другие специалисты.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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