Форум о технологиях и бизнесе ReForum Winning The Hearts пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
2—3 апреля пройдет форум ReForum Winning The Hearts. Темой мероприятия станет «Человек в мире будущего», а спикеры обсудят новые технологии, проблемы бизнеса и профессионального развития. Участие бесплатное после регистрации.
Форум о технологиях и бизнесе ReForum Winning The Hearts пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Программа форума разделена на четыре тематических блока:
- Взгляд на саморазвитие. Эксперты поговорят о том, как научиться видеть тренды и какие навыки будут нужны людям в будущем.
- Взгляд на карьеру. Среди поднимаемых проблем — профессиональный рост в распределенных командах, гигономика, построение карьеры на мировом рынке, конкуренция.
- Взгляд на бизнес. Спикеры обсудят осознанное потребление, мышление успешных стартапов, экономику ощущений, экосистемы, маркетплейсы и создание востребованных продуктов.
- Взгляд на технологии. Phygital, matching-сервисы, GreenTech и многое другое.
Среди спикеров форума:
- Андрей Потапов, сооснователь консалтингового агентства Signal, эксперт Digital MBA от Mail.ru Group и GeekBrains;
- Александр Пустов, руководитель направления стратегии Uber;
- Олег Хохлов, заместитель главного редактора журнала The Bell;
- Лора Шлайхюбер, футуролог-стратег и форсайт-менеджер в Университете Хьюстона;
- Илья Пашков, серийный предприниматель, сооснователь WISE, директор по продукту Players Health, и другие специалисты.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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