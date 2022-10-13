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Большинство россиян отвлекаются от работы из-за новостей и тревожных расстройств — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Информационный фон, тревожные расстройства и проблемы со здоровьем стали основными факторами, которые отвлекают россиян на работе. Об этом говорится в исследовании «АльфаСтрахования», в нем приняли участие 1,4 тыс. респондентов из 34 регионов России.

Большинство россиян отвлекаются от работы из-за новостей и тревожных расстройств — исследование

Большинство (60%) опрошенных сообщили, что критичный отвлекающий фактор для них — это чтение новостей из интернета, социальных сетей и мессенджеров. Треть (31%) указали на проблемы со здоровьем как основную причину рассеянности на работе. 

Состояние как стабильно тревожное описывают почти 52% респондентов. Периодическим вспышкам паники и тревоги подвергаются 27% участников исследования. Некоторые из них стараются дистанцироваться от вызывающих негативную реакцию факторов, регулируя доступ в интернет — об этом сообщили 14% опрошенных. 

Еще один фактор, который мешает сотрудникам следовать привычному распорядку и последовательности в работе — невозможность долгосрочного планирования. Четверть (26%) участников опроса сообщили, что изменили отношение к планированию отпуска, обучения и карьерных изменений и строят планы только на 2–3 месяца вперед. Еще 37% пришли к выводу, что готовы отказаться от ранее поставленных целей.

Фото на обложке: Unsplash

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