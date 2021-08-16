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Россияне чаще всего спорят о вакцинации с коллегами — исследование

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Спорить с коллегами о вакцинации от коронавируса приходилось каждому четвертому работающему россиянину, выяснил в ходе исследования сервис по поиску работы SuperJob. При этом зачинщиками дискуссии на эту тему одинаково часто оказываются и сторонники вакцинации, и антипрививочники. 

Россияне чаще всего спорят о вакцинации с коллегами — исследование

По данным SuperJob, о том, стоит ли делать прививку, чаще всего спорят с коллегами: это испытал на себе практически каждый четвертый опрошенный (24%). Каждому пятому (20%) доводилось полемизировать на эту тему с друзьями, а 15% пришлось отстаивать свою точку зрения в дискуссии с родственниками. Реже всего россияне ссорятся из-за вакцинации со своей второй половиной — такое случалось лишь с 8% опрошенных, состоящих в браке или отношениях.

При этом мужчины чуть чаще женщин спорят о необходимости сделать прививку с коллегами и друзьями. В то время как представительницы прекрасного пола чаще стараются убедить в своей правоте родственников.

В спорах с друзьями зачинщиками чаще оказываются противники вакцинации (41%). Горячие дискуссии с родственниками в 29% случаев начинают «ваксеры», а в 28% — «антиваксеры». Полемику с коллегами одинаково часто инициируют и сторонники вакцинации, и антипрививочники (по 33%). А вот относительно ссор со вторыми половинами россияне чаще утверждают, что в конфликте одинаково виноваты обе стороны (31%).

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения РФ из 401 населенного пункта всех округов страны.

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Фото: Unsplash

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