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В мае ресторанный рынок России упал на 52,1%

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Оборот предприятий общественного питания в России в мае упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обзор Минэкономразвития «Картина деловой активности».

В мае ресторанный рынок России упал на 52,1%

«В условиях сохранения ограничений показатели таких сегментов потребительского рынка, как общественное питание и платные услуги населению, оставались ниже уровней прошлого года (минус 52,1% год к году и минус 39,5% соответственно)», - говорится в обзоре.

Оборот общепита начал падать в марте этого года - впервые с 2017 года. Причина - ограничения на фоне распространения коронавируса. 

В большинстве регионов страны из-за пандемии ввели режим самоизоляции. Рестораны могут работать только на вынос или в формате доставки. В июне власти смягчили некоторые ограничения: например, в Москве с 16 июня заработали летние веранды. 

Фото: alfredss / Фотодженика

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