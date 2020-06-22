В мае ресторанный рынок России упал на 52,1%

Оборот предприятий общественного питания в России в мае упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обзор Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«В условиях сохранения ограничений показатели таких сегментов потребительского рынка, как общественное питание и платные услуги населению, оставались ниже уровней прошлого года (минус 52,1% год к году и минус 39,5% соответственно)», - говорится в обзоре.

Оборот общепита начал падать в марте этого года - впервые с 2017 года. Причина - ограничения на фоне распространения коронавируса.

В большинстве регионов страны из-за пандемии ввели режим самоизоляции. Рестораны могут работать только на вынос или в формате доставки. В июне власти смягчили некоторые ограничения: например, в Москве с 16 июня заработали летние веранды.