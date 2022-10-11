Российские ритейлеры стали активно регистрировать дочерние IT-компании

Российские ритейлеры «Леруа Мерлен» и Lamoda в начале октября зарегистрировали дочерние IT-компании. У обеих один и тот же профиль — «разработка компьютерного ПО».

До этого похожие структуры запрегистрировали сети супермаркетов «О’кей» и «Азбука вкуса», а также «Всеинструменты.ру», сеть обувных магазинов Kari и «Л’Этуаль», сообщили «Ведомости».

Если Минцифры аккредитует «дочки» как IT-компании, то их сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации согласно решению Минобороны.

Первый всплеск заявок на аккредитацию IT-компаний был весной, когда отрасль получила масштабные льготы. Эксперты издания предполагают, что на появление второй волны повлияло объявление о частичной мобилизации.

Партнер аналитической компании Data Insight Борис Овчинников считает, что регистрация таких «дочек» сейчас для многих актуальна, так как статус IT-компании оказывается одним из вариантов защиты своих сотрудников от мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли в марте 2022 года. Аккредитованные IT-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль, налогового, валютного и других видов контроля.

Страховые взносы за сотрудников были снижены до 7,6%. Фирмы также смогут оформить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не выше 3%. Срок льготного кредита не превышает трех лет, а максимальная сумма – 500 млн рублей.

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