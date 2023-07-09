Из американского подразделения Revolut Николая Сторонского мошенники вывели свыше $20 млн — Financial Times

Различия платежных систем в США и Европе стали поводом для мошенников постепенно вывести со счетов американского подразделения финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского свыше $20 млн. Проблема была актуальна еще с 2021 года, но компания не заявляла о ней публично.

Газете Financial Times удалось выяснить у трех осведомленных источников, что в общей сложности злоумышленники украли у компании в 2022 году $23 млн, но часть удалось вернуть.

Ключевой проблемой стал автоматический возврат средств со счетов самой компании в случае отклонения некоторых транзакций, что связано с различиями в правилах обработки платежей в США и Европе.

Предполагается, что мошенники совершали дорогостоящие покупки или убеждали людей их делать, а затем отклоняли транзакции, после чего обналичивали вернувшиеся на счет средства.

Источники издания утверждают, что впервые о проблеме стало известно в конце 2021 года, но первые мошеннические операции были совершены только в начале 2022 года.

Из-за точечных действий злоумышленников Revolut не удавалось обнаружить массовый вывод средств, а масштаб потерь озвучил лишь банк-партнер: он уведомил руководство, что на счетах компании осталось существенно меньше средств, чем должно было быть.

В отчетности компании о проблеме не упоминается. Представители Revolut утверждают, что стартап устранил проблему к середине 2022 года, вернув часть средств (меньшую). По данным FT, так и не удалось восплонить почти $20 млн, а компания по-прежнему не комментирует ситуацию публично.

Аналитики издания также напоминают, что выведенная сумма — это две трети официально объявленной прибыли компании за 2021 год (она составила $31 млн).

Напомним, что в мае 2023 года Revolut вышел на рынок Латинской Америки, начав оказывать инвестиционные услуги в Бразилии. А вот с Великобританией возникли временные сложности.Для получения лицензии компании необходимо выполнить несколько условий: сократить количество видов акций с шести до одного, расширить совет директоров и усилить технологическую экспертизу.

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