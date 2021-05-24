Фонд развития информационных технологий будет продвигать российские решения на мировой рынок

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) расширит направления работы. Фонд будет готовить новые инициативы совместно с ИТ-отраслью, развивать направления Open Source разработки и обеспечивать выход российских цифровых решений на глобальный рынок. Об этом говорится в сообщении фонда.

Новые стратегические направления деятельности фонда были одобрены наблюдательным советом РФРИТ под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева. Организация также продолжит оказывать грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений.

Для реализации экспорта российских цифровых решений РФРИТ передадут функции планируемого к ликвидации фонда «Росинфокоминвест». Также РФРИТ будут направлены 20,5 млрд рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений и 7 млрд рублей на возмещение затрат по использованию российского ПО малым и средним бизнесом.

Руководить фондом будет Александр Павлов, ранее он занимал должность советника министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и курировал направление международных отношений и экспорта российских цифровых решений.

РФРИТ — оператор государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.

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