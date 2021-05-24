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Фонд развития информационных технологий будет продвигать российские решения на мировой рынок

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) расширит направления работы. Фонд будет готовить новые инициативы совместно с ИТ-отраслью, развивать направления Open Source разработки и обеспечивать выход российских цифровых решений на глобальный рынок. Об этом говорится в сообщении фонда.

Фонд развития информационных технологий будет продвигать российские решения на мировой рынок

Новые стратегические направления деятельности фонда были одобрены наблюдательным советом РФРИТ под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева. Организация также продолжит оказывать грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений.

Для реализации экспорта российских цифровых решений РФРИТ передадут функции планируемого к ликвидации фонда «Росинфокоминвест». Также РФРИТ будут направлены 20,5 млрд рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений и 7 млрд рублей на возмещение затрат по использованию российского ПО малым и средним бизнесом.

Руководить фондом будет Александр Павлов, ранее он занимал должность советника министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и курировал направление международных отношений и экспорта российских цифровых решений.

РФРИТ — оператор государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.

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Фото: Unsplash

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