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Российский интернет-форум пройдет 18-20 мая

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 18 по 20 мая в Подмосковье пройдет Российский интернет-форум. Представители российской ИТ-отрасли соберутся на одной площадке, чтобы поделиться своим опытом и экспертизой, а также обсудить актуальные вопросы, связанные с уходом крупнейших международных вендоров, производителей и т.д.

Российский интернет-форум пройдет 18-20 мая
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В этом году ключевая концепция РИФ-2022 — work-life balance. Поэтому на форуме обсудят не только технологии и интернет-тренды, но и образ жизни диджитал-сообщества: сохранение ресурсов, борьбу с тревожностью и т.д. 

«РИФ этого года — своеобразная отдушина для всех ИТ-специалистов, предпринимателей и экспертов, живущих и работающих в России. Будем рады тысячам профильных специалистов, кто приедет на РИФ лично, и еще сотням тысяч — в онлайне», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Гости также будут говорить об образовании, кадрах и бизнес-процессах — каждый сможет получить новые знания, обменяться опытом, найти работу или партнеров по бизнесу. В программе: 

  • антикризисные стратегии для бизнеса;
  • импортозамещение;
  • ИТ-бренд;
  • ИИ для бизнеса и общества;
  • цифровая трансформация;
  • ESG-контент и т.д.

Каждый год РИФ объединяет ключевых игроков рунета: крупнейшие ИТ-компании, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей, представителей государства, регуляторов, поэтому форум — это еще и возможность рассказать профессиональному сообществу о своем продукте, поделиться идеями и наработками.

Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте

Фото на обложке: Thapana Onphalai / Shutterstock

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