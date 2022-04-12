Российский интернет-форум пройдет 18-20 мая

С 18 по 20 мая в Подмосковье пройдет Российский интернет-форум. Представители российской ИТ-отрасли соберутся на одной площадке, чтобы поделиться своим опытом и экспертизой, а также обсудить актуальные вопросы, связанные с уходом крупнейших международных вендоров, производителей и т.д.
В этом году ключевая концепция РИФ-2022 — work-life balance. Поэтому на форуме обсудят не только технологии и интернет-тренды, но и образ жизни диджитал-сообщества: сохранение ресурсов, борьбу с тревожностью и т.д.
«РИФ этого года — своеобразная отдушина для всех ИТ-специалистов, предпринимателей и экспертов, живущих и работающих в России. Будем рады тысячам профильных специалистов, кто приедет на РИФ лично, и еще сотням тысяч — в онлайне», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
Гости также будут говорить об образовании, кадрах и бизнес-процессах — каждый сможет получить новые знания, обменяться опытом, найти работу или партнеров по бизнесу. В программе:
- антикризисные стратегии для бизнеса;
- импортозамещение;
- ИТ-бренд;
- ИИ для бизнеса и общества;
- цифровая трансформация;
- ESG-контент и т.д.
Каждый год РИФ объединяет ключевых игроков рунета: крупнейшие ИТ-компании, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей, представителей государства, регуляторов, поэтому форум — это еще и возможность рассказать профессиональному сообществу о своем продукте, поделиться идеями и наработками.
Подробнее о программе и спикерах можно узнать на сайте.
Фото на обложке: Thapana Onphalai /
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