Роскомнадзор запретил рекламу Google и его ресурсов

Роскомнадзор принял ограничичтельные меры в отношении Google за несоблюдение российского законодательства, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В частности, запрещается реклама Google и его ресурсов.

Роскомнадзор вводит меры понуждения информирующего и экономического характера за многочисленные нарушения американской IT-корпорацией российских законов, говорится в сообщении.

В частности, вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов. Кроме того, поисковые системы должны будут сообщать пользователям о том, что американская компания нарушает законодательство РФ.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как "Правый сектор"* и националистический полк "Азов"*», — сообщил Роскомнадзор.

Ведомство отметило, что на данный момент неудаленными остается свыше 12 тыс. таких материалов.

Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

Отмечается, что меры вводятся до полного устранения Google нарушений.

* экстремистские организации, деятельность которых запрещена в России

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