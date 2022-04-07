Роскомнадзор запретил рекламу Google и его ресурсов

Роскомнадзор принял ограничичтельные меры в отношении Google за несоблюдение российского законодательства, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В частности, запрещается реклама Google и его ресурсов.
Роскомнадзор вводит меры понуждения информирующего и экономического характера за многочисленные нарушения американской IT-корпорацией российских законов, говорится в сообщении.
В частности, вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов. Кроме того, поисковые системы должны будут сообщать пользователям о том, что американская компания нарушает законодательство РФ.
«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как "Правый сектор"* и националистический полк "Азов"*», — сообщил Роскомнадзор.
Ведомство отметило, что на данный момент неудаленными остается свыше 12 тыс. таких материалов.
Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.
Отмечается, что меры вводятся до полного устранения Google нарушений.
* экстремистские организации, деятельность которых запрещена в России
Фото на обложке: PK Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минцифры и Роскомнадзор подготовят законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных
- 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
ВОЗМОЖНОСТИ
07 апреля 2022
10 апреля 2022
10 апреля 2022