«Одноклассники» запустили платформу на базе нейросетей для анализа контента

Социальная сеть «Одноклассники» представила «Робби» — автоматизированную платформу для анализа контента на базе нейросетей и технологии big data. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Соцсеть рассчитывает, что «Робби» поможет бизнесу обрабатывать контент без привлечений дополнительного персонала. Платформа идентифицирует объекты на фото, видео и GIF-анимации с помощью технологии компьютерного зрения. «Робби» распознает дубли фотографий, ссылки, телефонные номера на изображениях, а также находит в текстах спам и определяет контекст предложений и диалогов.

Интернет-магазины могут с помощью платформы автоматически обрабатывать отзывы клиентов о товарах, видеосервисы — определять в роликах и стримах запрещенный контент и рекламу, медиа — оптимизировать работу с комментариями читателей.

Стоимость обработки контента с помощью платформы – от 10 тысяч рублей в месяц.

«Робби» работает через API и обрабатывает 600 млн единиц контента в сутки. В некоторых случаях подключается ручная модерация специалистов соцсети или краудсорсинг.

Mail.ru Group использует платформу для своих проектов. Сервису объявлений «Юла» технология помогает с модерацией объявлений, платформе myTarget — с модерацией рекламы, сервису такси «Ситимобил» — с фотоконтролем состояния автомобилей. Первым внешним клиентом «Робби» стал проект группы ВТБ — экосистема недвижимости «Метр квадратный».

Фото: Piotr Swat / Shutterstock