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Брокер Robinhood неудачно провел IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из крупнейших и самых популярных брокеров в мире Robinhood неудачно провел IPO. Во-первых, он разместился по нижней границе ценового диапазона, во-вторых, котировки его акций сразу после размещения упали.

Брокер Robinhood неудачно провел IPO

Robinhood разместился по нижней границе ценового диапазона – $38 вместо верхней $42. 29 июля, в первый день торгов, котировки акций упали на 5%. 

Брокер провел IPO на бирже Nasdaq, предложив инвесторам 55 млн акций. В ходе размещения он привлек $2,1 млрд при капитализации $31,8 млрд.

Robinhood ежеквартально наращивает выручку, но до сих пор не вышел на прибыль.

По данным на первый квартал 20201 года, брокер насчитывает 18 млн активных пользователей, в основном – новичком на фондовом рынке.

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Фото: Shutterstock.com

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