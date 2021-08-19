Доход Robinhood от транзакций с криптовалютами вырос до $233 млн

Онлайн-брокер Robinhood после первого публичного размещения акций отчитался о финансовых результатах квартала. Более половины выручки компании принесли операции с криптовалютами, а сам доход от таких операций вырос до $233 млн.

В предыдущем квартале доход от транзакций с криптовалютой составлял лишь $5 млн, это на 46,6 раза меньше, чем в отчетном, передает CNBC.

На криптографию приходилось 52% выручки от транзакций. В компании сообщили, что более 60% счетов с чистым финансированием торговали криптовалютой в этом квартале. Большая часть новых клиентов предпочла размещать первые сделки в криптовалюте, подчеркнули в Robinhood.

Онлайн-брокер зарабатывает деньги в криптографии, направляя заказы маркет-мейкерам, которые, по данным Robinhood, предлагают «конкурентоспособные цены» и берут процент от стоимости заказа. Приложение позволяет трейдерам покупать семь цифровых валют, в том числе биткоин, dogecoin и ethereum.

В целом криптоактивы на платформе почти удвоились во втором квартале до $22,7 млрд с $11,6 млрд кварталом ранее.

Как сообщили в компании, 62% выручки от операций с криптовалютой в этом квартале пришлось на dogecoin. В первом квартале на долю «монеты» пришлось 34% ее выручки, по сравнению с 4% в четвертом квартале прошлого года. Большая часть этого роста совпала с серией твитов о dogecoin от CEO Tesla Илона Маска.

В Robinhood предупредили о конкретном риске, связанным с dogecoin. Компания отметила, что ее бизнес может пострадать, «если рынки dogecoin ухудшатся или цена на «монету» снизится».

Второй квартал для криптовалют был особенно нестабильным, подчеркнули в издании. Цена биткоина упала более чем на 40% после огромного ралли в прошлом году, но с тех пор он вернул большую часть этой стоимости. Тем временем Ethereum вырос на 18%, а dogecoin вырос более чем в четыре раза.

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Фото: Wachiwit / Shutterstock