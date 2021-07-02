Robinhood показал миллиардные убытки и рост выручки перед IPO

Онлайн-брокер Robinhood подал заявку на IPO, из которой стало известно о миллиардных убытках платформы и росте выручки в первом квартале года. Компания планирует разместить свои акции на бирже NASDAQ под тикером HOOD, но точный объем размещения и диапазон цен еще неизвестны.

Трейдерская компания Robinhood Markets подала 1 июля заявку на первичное публичное размещение на бирже NASDAQ в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документу, в первом квартале года выручка компании выросла на 309% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $522 млн. Убыток по итогам первых трех месяцев составил $1,4 млрд.

Для сравнения, в 2020 году выручка компании составила $959 млн, прибыль — $7,45 млн, в 2019 году выручка — $278 млн, а убыток — $107 млн.

В заявке указано, что компания хочет разместить свои акции на бирже NASDAQ под тикером HOOD, но при этом точный объем и диапазон при этом не указаны.

Среди организаторов размещения — Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Citigroup Global Markets.

Компания была основана в 2013 году. Она предлагает торговлю акциями, криптовалютой, опционами и счета для управления средствами. Пользователи могут совершать большинство сделок бесплатно.

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Фото: Primakov/Shutterstock