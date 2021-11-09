Хакеры похитили данные миллионов пользователей онлайн-брокера Robinhood

Онлайн-брокер Robinhood сообщил о взломе своих систем и похищении данных пользователей приложения для торговли акциями. Злоумышленники потребовали выкуп.

В результате взлома неизвестные получили адреса электронной почты около 5 млн пользователей компании, полные имена другой группы — примерно 2 млн человек и доступ к расширенным данным более чем 300 пользователей, сообщается в блоге компании.

В Robinhood поспешили добавить, что номера социального страхования банковских счетов или дебетовых карт не были раскрыты, а клиенты не понесли никаких финансовых потерь.

Компания уточнила, что доступ к системам онлайн-брокера хакеры получили, представившись уполномоченной стороной сотруднику службы поддержки клиентов по телефону.

Взлом, по сообщению компании, был локализован, расследование кибер-инцидента ведется с участием компании по кибербезопасности Mandiant.

У Robinhood имеется 22,4 млн счетов и $95 млрд активов на них. В заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) перед IPO в июле компания указывала на возрастающий из-пандемии коронавируса и удаленной работы «риск того, что мы можем столкнуться с инцидентами, связанными с кибербезопасностью».

В документах для SEC отмечалось, что нью-йоркский регулятор расследовал кибербезопасность в компании и выявил нарушения требований в подразделении, которое занимается криптовалютой. Соглашение с регулятором предусматривает выплату штрафа в $30 млн.

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