Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ИИ-робот очистит европейские пляжи от окурков

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Нидерландах создали робота-уборщика, работой которого будет очищение европейских пляжей от окурков. Робот «учился» прибираться на присланных людьми фотографиях с остатками сигарет. Тем, кто прислал эти снимки, платили по 25 центов.

ИИ-робот очистит европейские пляжи от окурков

Робота-уборщика BeachBot разработали в нидерландской компании TechTics. Ширина машины 80 сантиметров, она оснащена проходимыми колесами и может легко передвигаться по песку. Кроме того, робот способен объезжать людей и различные предметы.

Во время тестового заезда на пляже Схевенинген в Гааге робот собрал 10 окурков за 30 минут. Разработчики отметили, что машина обучена так, что может находить и подбирать даже засыпанные песком остатки сигарет.

Робот на основе ИИ «учился» на фотографиях с окурками, которые люди присылали разработчикам. Было получено 200 снимков, за каждый из которых автор получил от создателей робота $0,25.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Microsoft / Youtube

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «С нашей гитарой вы научитесь играть за пару часов»
  2. 2 В МТИ представили новую версию смарт-браслета, который помогает переносить жару и холод
  3. 3 Ожившие оригами: ученые из Колорадо разработали легкий и компактный материал, который меняет форму
  4. 4 Названа дата выпуска сверхзвуковых пассажирских самолетов для бизнес-авиации
  5. 5 Москвичи смогут автоматически оплачивать парковку
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 июля 2021

Отбор проектов в области персональной безопасности от Вымпелком и Generations

22 июля 2021

Конкурс «Энергопрорыв»

23 июля 2021

Конкурс стартапов от Visa

Все ВОЗМОЖНОСТИ