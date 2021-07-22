ИИ-робот очистит европейские пляжи от окурков

В Нидерландах создали робота-уборщика, работой которого будет очищение европейских пляжей от окурков. Робот «учился» прибираться на присланных людьми фотографиях с остатками сигарет. Тем, кто прислал эти снимки, платили по 25 центов.
Робота-уборщика BeachBot разработали в нидерландской компании TechTics. Ширина машины 80 сантиметров, она оснащена проходимыми колесами и может легко передвигаться по песку. Кроме того, робот способен объезжать людей и различные предметы.
Во время тестового заезда на пляже Схевенинген в Гааге робот собрал 10 окурков за 30 минут. Разработчики отметили, что машина обучена так, что может находить и подбирать даже засыпанные песком остатки сигарет.
Робот на основе ИИ «учился» на фотографиях с окурками, которые люди присылали разработчикам. Было получено 200 снимков, за каждый из которых автор получил от создателей робота $0,25.
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