Роскомнадзор поставил Google ультиматум

Кирилл Билык
В Роскомнадзоре заявили, что у Google есть «сутки на удаление запрещенного контента», иначе в ведомстве «не исключают» замедление трафика сервисов компании, пишет RT в своем telegram-канале.
Роскомнадзор поставил Google ультиматумКирилл Билык
В Роскомнадзоре считают, что Google «недостаточно фильтрует запрещенный в России контент». С Youtube, например, не удалено около 5 тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из них, по информации ведомства, содержат призывы к экстремизму.
Роскомнадзор дал Google «сутки на удаление запрещенного контента». В противном случае в ведомстве «не исключают» замедление трафика сервисов компании, в том числе Youtube.
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