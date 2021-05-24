Роскомнадзор поставил Google ультиматум

В Роскомнадзоре заявили, что у Google есть «сутки на удаление запрещенного контента», иначе в ведомстве «не исключают» замедление трафика сервисов компании, пишет RT в своем telegram-канале.

В Роскомнадзоре считают, что Google «недостаточно фильтрует запрещенный в России контент». С Youtube, например, не удалено около 5 тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из них, по информации ведомства, содержат призывы к экстремизму.

Роскомнадзор дал Google «сутки на удаление запрещенного контента». В противном случае в ведомстве «не исключают» замедление трафика сервисов компании, в том числе Youtube.

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