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Роскомнадзор пригрозил санкциями Facebook и Youtube

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор в понедельник выпустил заявление, в котором говорится о возможном применении ограничений в отношении Facebook и Youtube. Санкции могут быть аналогичными замедлению Twitter.

Роскомнадзор пригрозил санкциями Facebook и Youtube

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», – сказано в заявлении ведомства.

Под «аналогичными санкциями» подразумевается замедление трафика, введенное как ограничительная мера в отношении Twitter. Ранее соцсеть обвинили в «неудалении противоправного контента» и оштрафовали на 8,9 млн рублей. 

В понедельник в Роскомнадзоре заявили, что не будут блокировать Twitter в России, однако сохранят замедление трафика, пока соцсеть до конца не удалит запрещенные материалы. Также в понедельник суд отказался отменить штрафы, выписанные Twitter.

RB.ru рассказывали, что 17 мая в суд поступили 4 новых протокола в отношении Facebook за «неудаление противоправного контента». Сумма возможных штрафов составляет 28 млн рублей.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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