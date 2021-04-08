Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom

"Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — заявило ведомство для ТАСС.

"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее Zoom Video Communications Inc. сообщила, что государственные органы и фирмы с госучастием смогут приобретать продукты компании напрямую. Заявление было сделано на фоне обсуждения отказа дистрибьютора решений Zoom в России компании «РайтКонф» работать с госсектором.

По данному вопросу успело высказаться большое количество представителей госорганов: в Совфеде заявляли о возможности блокировки Zoom на территории России, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация с Zoom в России «подтверждает правильность российской политики импортозамещения в сфере программного обеспечения»

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Фото: yalcinsonat1 / Depositphoto