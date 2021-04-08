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Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса видеозвонков Zoom.

Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom

"Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", — заявило ведомство для ТАСС.

"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее Zoom Video Communications Inc. сообщила, что государственные органы и фирмы с госучастием смогут приобретать продукты компании напрямую. Заявление было сделано на фоне обсуждения отказа дистрибьютора решений Zoom в России компании «РайтКонф» работать с госсектором.

По данному вопросу успело высказаться большое количество представителей госорганов: в Совфеде заявляли о возможности блокировки Zoom на территории России, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация с Zoom в России «подтверждает правильность российской политики импортозамещения в сфере программного обеспечения»

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Фото: yalcinsonat1 / Depositphoto

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