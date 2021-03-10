Роскомнадзор замедлит работу Twitter с 10 марта

Роскомнадзор отреагировал на неудаление запрещенного контента в Twitter и намерен замедлить его скорость, сообщается на сайте ведомства.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса “согласно регламенту”. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в сообщении.

Речь идет об около трех тысячах материалов, которые накопились в Twitter с 2017 года. Они содержат сведения о способах и призывах к самоубийствам, порнографические изображения несовершеннолетних, подробности изготовления и использования наркотиков. Ведомство направило свыше 28 тысяч требований об их удалении.

Если и после снижения скорости сервис продолжит игнорировать Роскомнадзор, ведомство будет и дальше применять меры воздействия вплоть до блокировки, уточняется в заявлении.

«Замедление трафика — это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Twitter, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов», — отреагировал на действия надзорного органа депутат Госдумы, член думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

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