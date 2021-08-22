«Роскосмос» вывел на орбиту 34 спутника OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника связи британской OneWeb, сообщает «Роскосмос» в твиттере.

«Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока „Фрегат“ и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Союз-2.1б» была запущена с космодрома Байконур в 01:13 мск. Выведение спутников разгонным блоком заняло 3 часа 45 минут, спутники отделялись в несколько этапов.

Запуск дважды переносили, отмечает РИА Новости: 19 августа — из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса, 20-го — из-за проблем в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками OneWeb.

Проект OneWeb предназначен для создания космической системы связи, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет. Компания отмечает, что спутники помогут обеспечить интернет-соединение для труднодоступных населенных пунктов выше 50-й параллели северной широты (Аляска, США, Канада, Гренландия, Северная Европа, Финляндия, Соединенное Королевство, Исландия и Северный Ледовитый океан). Доступ будет организован через наземные станции-терминалы, развернутые на поверхности Земли.

«Роскосмос» подписал контракт с французской компанией Arianespace в июне 2015 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 сентября.

OneWeb планирует начать предоставление коммерческих услуг спутниковой связи в конце 2021 года. Развертывание спутниковой сети компания намерена завершить к июню 2022 года. Ожидается, что OneWeb разместит на низкой околоземной орбите более 600 спутников.

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Фото: Roscosmos, TsENKI