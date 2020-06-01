Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе отелей после карантина

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы гостиниц, хостелов и других мест размещения. Основные меры предосторожности остаются прежними: социальная дистанция, уборка помещений, контроль здоровья сотрудников и постояльцев.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе отелей после карантина

«Начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», — сообщили в ведомстве.

Заселение гостей рекомендуется проводить по одному человеку или одной семье в номер. При этом предусмотрен ежедневный контроль здоровья постояльцев. Сотрудники должны измерять температуру не реже двух раз в день, а также сообщать, если заболевают близкие родственники.

Кроме того, согласованы следующие правила:

  • обеспечение дистанции между столами в ресторанной зоне — не менее 2 метров;
  • организация питания по меню или в номерах;
  • наличие дозаторов с антисептиками в местах общего пользования;
  • продажа масок и перчаток;
  • проветривание номеров и других помещений не реже одного раза в два часа;
  • ежедневная уборка номеров с дезинфекцией всех поверхностей и предметов общего пользования.

Фото: FTiare / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2020

Goznak Startup Lab

01 июня 2020

LIFE.medtech 2.0

01 июня 2020

Коммерциализация продуктов и услуг НЦКР

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма