Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе отелей после карантина

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы гостиниц, хостелов и других мест размещения. Основные меры предосторожности остаются прежними: социальная дистанция, уборка помещений, контроль здоровья сотрудников и постояльцев.

«Начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», — сообщили в ведомстве.

Заселение гостей рекомендуется проводить по одному человеку или одной семье в номер. При этом предусмотрен ежедневный контроль здоровья постояльцев. Сотрудники должны измерять температуру не реже двух раз в день, а также сообщать, если заболевают близкие родственники.

Кроме того, согласованы следующие правила:

обеспечение дистанции между столами в ресторанной зоне — не менее 2 метров;

организация питания по меню или в номерах;

наличие дозаторов с антисептиками в местах общего пользования;

продажа масок и перчаток;

проветривание номеров и других помещений не реже одного раза в два часа;

ежедневная уборка номеров с дезинфекцией всех поверхностей и предметов общего пользования.

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