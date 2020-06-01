Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе отелей после карантина
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы гостиниц, хостелов и других мест размещения. Основные меры предосторожности остаются прежними: социальная дистанция, уборка помещений, контроль здоровья сотрудников и постояльцев.
«Начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», — сообщили в ведомстве.
Заселение гостей рекомендуется проводить по одному человеку или одной семье в номер. При этом предусмотрен ежедневный контроль здоровья постояльцев. Сотрудники должны измерять температуру не реже двух раз в день, а также сообщать, если заболевают близкие родственники.
Кроме того, согласованы следующие правила:
- обеспечение дистанции между столами в ресторанной зоне — не менее 2 метров;
- организация питания по меню или в номерах;
- наличие дозаторов с антисептиками в местах общего пользования;
- продажа масок и перчаток;
- проветривание номеров и других помещений не реже одного раза в два часа;
- ежедневная уборка номеров с дезинфекцией всех поверхностей и предметов общего пользования.
Фото: FTiare / Shutterstock
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