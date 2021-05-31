«Институт Люмьер» подаст в суд на стартапера Дениса Ширяева из-за видео с прибытием поезда

Денис Ширяев – основатель стартапа neural. love, который реставрирует старые видеозаписи с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщил в своем telegram-канале, что организация «Институт Люмьер» намерена подать на него в суд из-за того, что Ширяев выложил фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» в 4K-версии на YouTube до окончания на него авторских прав.

Организация «Институт Люмьер» занимается сохранением и продвижением французского кинематографа. Их позиция такова, что срок действия авторских прав на фильм «Прибытие поезда на вокзал в Ла-Сьота» истечет только в 2024 году, потому что снявший фильм Луи Люмьер умер в 1948 году, а его брат Огюст – в 1954.

В марте 2021 года организация уже добилась, чтобы версию Ширяева удалили с YouTube. Но после жалобы последнего ролик удалось восстановить. Организация теперь хочет добиться удаления через суд.

Denis Shiryaev / Youtube.com

Ролик Ширяев выложил еще до создания стартапа neural. love, но претензия организации направлена именно в адрес компании. Ширяев написал, что это «совсем меняет уровень конфликта и стресса» и он не хочет, чтобы в суде внимание было направлено на него не как на автора на YouTube, а как на CEO компании.

Скриншот поста Дениса Ширяева из ео telegram-канала

Ширяев принял решение ролик не удалять, но скрыть его. Последний день, когда он будет доступен на YouTube – 31 мая.

Видеоролик с отреставрированным в 4K фильмом братьев Люмьер, снятым в 1896 году, был опубликован Денисом Ширяевым в феврале 2020 года и набрал 4,6 млн просмотров.

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Фото: Denis Shiryaev / YouTube.com