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Росстат заявил об ускорении инфляции до 2,51% с апреля по май и зафиксировал рост цен на 0,31-0,34%

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В мае инфляция в России ускорилась до 2,51% (против 2,31% в апреле), в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31% (с начала года — на 2,38%). В январе-мае 2023 года суммарная инфляция достигла 6,03% по сравнению с январем-маем 2022 года.

Росстат заявил об ускорении инфляции до 2,51% с апреля по май и зафиксировал рост цен на 0,31-0,34%

Такие цифры приводит Росстат и отмечает, что на продовольственные товары цены растут меньше, чем на непродовольственные (последние дали прирост 0,34% за месяц и 0,16% за год в сравнении с маем 2022 года).

Газовое моторное топливо подорожало в мае почти на 26% по отношению к апрельским ценам. В мае этого года в сравнении с маем прошлого подорожали:

  • зарубежный туризм — на 48,64%,
  • табачные изделия — на 10,76%,
  • медикаменты — на 3%,
  • услуги и сервис — на 11,02% (непосредственно ЖКХ — на 12%),
  • пассажирский транспорт — на 16%,
  • почтовая связь — на 10,5%,

Из продовольственных товаров за месяц с апреля по май особо подскочили в цене капуста (+86,6%), морковь (+21,4%), сахар (+6%), куры (+5,4%). За год с мая 2022 года по май 2023 года подешевели крупа и бобовые (на 16%), некоторые овощи (на 10%). Из непродовольственных товаров упали в цене лишь теле- и радиотовары — на 21,9%.

Минэкономразвития также подсчитало рост цен за неделю с 30 мая по 5 июня, он составил 2,68% по сравнению с аналогичном периодом 2022 года. В целом за год потребительские цены в РФ выросли на 11,94%, как подсчитал Росстат в январе 2023 года, а инфляция в 2022 году (в сравнении с 2021 годом) достигла 13,75%.

Фото на обложке: Unsplash

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