Росстат спрогнозировал сокращение населения России на 3 млн человек к 2030 году. Прогноз ведомства не учитывает жителей «новых регионов». Население страны сократится из-за снижения рождаемости и роста количества пенсионеров.
Население России без учета жителей «новых регионов» к 2030 году может сократиться на 3 млн человек. Об этом сообщил Росстат в своем докладе, передает РБК.
На начало текущего года в России проживали 146,4 млн человек. В случае исполнения прогноза Росстата население страны к 2030 году сократится до 143,2 млн человек без учета жителей «новых регионов». Такими регионами являются ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Если допущение ведомства сбудется, то население России к 2030 году упадет до минимума с 2012 года. В Росстате отметили, что численность жителей РФ снижается на фоне спада рождаемости и роста количества пожилых людей.
Фото на обложке: Irina Boldina /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Количество долларовых мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%
- 2 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 3 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 4 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023