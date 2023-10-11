Росстат спрогнозировал сокращение населения России на 3 млн человек к 2030 году

Росстат спрогнозировал сокращение населения России на 3 млн человек к 2030 году. Прогноз ведомства не учитывает жителей «новых регионов». Население страны сократится из-за снижения рождаемости и роста количества пенсионеров.

Население России без учета жителей «новых регионов» к 2030 году может сократиться на 3 млн человек. Об этом сообщил Росстат в своем докладе, передает РБК.

На начало текущего года в России проживали 146,4 млн человек. В случае исполнения прогноза Росстата население страны к 2030 году сократится до 143,2 млн человек без учета жителей «новых регионов». Такими регионами являются ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Если допущение ведомства сбудется, то население России к 2030 году упадет до минимума с 2012 года. В Росстате отметили, что численность жителей РФ снижается на фоне спада рождаемости и роста количества пожилых людей.

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