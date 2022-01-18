Росстат подсчитал, на сколько выросли зарплаты чиновников во время пандемии

Средняя зарплата госслужащих в России в пандемийный 2020 год выросла на 9,2%, что в два раза превысило уровень инфляции. На конец года их зарплата составила 65,8 тыс. рублей, подсчитали в Росстате.
Однако на столько же сократилась и численность чиновников, поэтому зарплатный фонд так и не вырос. Речь идет о работниках, которые замещают должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Сокращение их количества произошло в связи с реформированием госаппарата.
Зарплаты чиновников в 2020 году росли быстрее инфляции (4,9%) и превысили средние зарплаты по стране в целом на 28% (51,3 тыс. рублей).
При этом в центральных аппаратах федеральных госорганов, где работали почти 40 тыс. гражданских служащих, зарплаты выросли на 4,8% до 146,7 тыс. рублей.
Росстат рассчитывает зарплаты госслужащих с учетом всех начисленных им средств, в том числе компенсаций, связанных с условиями труда и режимом работы, надбавки и премии за вычетом налога.
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Фото на обложке: Pressmaster /
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