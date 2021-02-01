«Ростех» решил объединить разработчиков оборудования для сетей 5G

Компании-участники смогут разработать, например, программное обеспечение, антенну или любой другой элемент базовой станции для сетей 5G. Все решения будут оценены на эффективность и коммерческую привлекательность для использования производителем конечного изделия, пояснил изданию вице-президент «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко.

Пока свое желание стать частью объединения подтвердили 10 ведущих российских производителей радиоэлектронного оборудования. Конкретный список участников еще в работе, переговоры об условиях сотрудничества не завершены.

Дорожная карта по развитию сетей пятого поколения в России правительство утвердило в прошлом ноябре. На реализацию проекта будет затрачено 208,13 млрд рублей, из них 28,8 млрд выделят из федерального бюджета.

К 2024 году в десяти городах-миллионниках должны заработать 10 тысяч базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020. Пока разработано два прототипа станций, один осенью представил «Ростех», второй запустил «Сколтех».

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