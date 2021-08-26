«Ростех» разработал камеры, которые одновременно фиксируют информацию о нарушениях ПДД и пропавших людях

«Росэлектроника», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», представила камеры фотовидеофиксации «Комета-21», которые могут применяться для контроля интенсивности и скорости потока машин, фиксации нарушений ПДД, мониторинга работы коммунальных служб, а также оперативно-разыскных мероприятий.

Причем обрабатывать все эти данные устройство сможет одновременно, сообщил «Коммерсанту» заместитель гендиректора по развитию бизнеса «Росэлектроники» Константин Солодухин.

Комплекс может передавать данные в единую систему видеонаблюдения за дорожным движением, а также интегрироваться с базами розыска и оповещать смежные системы о обнаружении разыскиваемого автомобиля.

Кроме того, «Комета-21» может быть интегрирована в системы «Безопасный город» и «Умный город». При необходимости устройство можно будет дополнить системой распознавания лиц для поиска пропавших людей.

Стоимость одной камеры составит 1 млн рублей, в комплекс входит само устройство и специальное программное обеспечение. Для создания контролируемого участка длиной не менее 300 метров необходимо два и более комплексов. «Росэлектроника» провела демонстрацию комплекса в рамках форума «Армия-2021».

В Госавтоинспекции уже применяют камеры с новыми технологиями для фиксации нарушений ПДД. В частности, камеры с использованием нейросети помогают обнаружить выключенные фары в дневное время в рамках пилотного проекта в Нижнем Новгороде.

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